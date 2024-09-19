Bursalı makinecilerden fuar boykotu…

Dünyayı kasıp kavuran Çin kasırgası Bursalı makine üreticilerini de vurdu. Özellikle saç işleme makineleri sektörünün merkezi konumundaki Bursa’da ilk defa üreticilerin çaresiz kaldığını gördüm. Kentin önde gelen makine üreticileri Çinli üreticilerin Bursa’yı hedef aldıklarını, devlet destekli sübvansiyonlarla rekabet ortamını yok ederek pazara girdiklerini belirtiyorlar. Aldığım bilgiye göre yerli üreticilerin 200 bin euroya sattığı bir makineyi Çinli firmalar 80 bin dolara satmaya başladı. Aradaki makas inanılır gibi değil. Bunun nasıl olabildiğini sorduğumda yerli üreticiler de şaşkın, bir anlam ve cevap veremiyorlar. Sadece Çin devletinin ihracata verdiği büyük desteklerle bunun başarılabildiğini söylüyorlar.

Her yıl Kasım ayında yapılan ve Bursalı makinecilerin öncülüğünde oluşan BUMATECH fuarı öncesi yaşanan bu durum fuar şirketi ile makinecileri karşı karşıya getirdi. Fuara çok sayıda (yüzde 25-30 civarı) Çinli firmanın katılacağını öğrenen makine üreticileri bu yıl katılmama kararı aldı. Fuarı düzenleyen Tüyap şirketinin yetkilileri “Bursalı makine üreticileri ile yaptığımız toplantıda bizden bu yıl fuara Çinli üretici almamamızı istediler. Biz de satışların çok önce yapıldığını, gerekirse metrekare alanlarını düşürebileceğimizi, gelecek yıl da kota koyabileceğimizi söyledik. Ama üreticiler Çinli firma almamamız konusunda ısrarcı oldular. Biz olmasak fuar yapılamaz dediler. Şimdide 6 holün tamamı doldu. Bizim Çinli firma almamamız ayrı sorunlar doğurur. Ayrıca biz piyasa düzenleyici bir kurum değiliz” diye konuştular.

İşin doğrusu iç piyasada yaşanan büyük rekabet, dış pazarlarda yaşanan durgunluk ve yatırım mallarına olan talebin düşmesi yerli üreticiyi kara kara düşündürüyor. Üreticiler durumun böyle devam etmesi halinde yakın bir tarihte yerli üretimin kalmayacağını dile getiriyorlar. Ayrıca ithal edilen makinelerin yeterince denetlenmediğini yetersiz belge ile çok sayıda makinenin yurda girdiğini iddia ediyorlar. Bu iddia üzerine gümrük çalışanları ile konuştum. Onlar da Konunun tamamen TSE kontrolünde olduğunu, orada da liyakatten uzak insanların denetimleri yeterince yapamadıklarını belirtiyorlar.

Tüm bu gelişmeler ışığında BUMATECH fuarına katılmayacak olan Bursa’nın önde gelen makine üreticilerinin BTSO bünyesinde KFA fuarcılık aracılığıyla 2025 Nisan ayında bir fuar düzenlemek için çalışmalara başladıkları da gelen bilgiler arasında…