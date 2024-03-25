Başkan Aktaş’tan Bursa’ya 2 KOBİ OSB sözü…

Bursa’da KOBİ OSB kurulumu konusunda somut adım Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’tan geldi. Aktaş, yeniden seçilmesi durumunda tamamen belediye koordinatörlüğünde kentin doğu ve batı bölgesinde 2 adet KOBİ OSB kuracaklarını söyledi.

Bursa’da iş dünyasının uzunca süredir beklediği bir konuydu KOBİ OSB. Kentin içinde sıkışmış haldeki üretim tesislerinin kent dışına çıkarılması projesi. Bu konuda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çalışma başlatmış ve yaklaşık 8 bin talep gelmişti. Hatta projenin ete kemiğe bürünmesi amacıyla BTSO bünyesinde KOBİ Konseyi kuruldu. BTSO’nun hemen her ortamda gündemde tuttuğu, Alinur Aktaş’ın da bir türlü olumlu ya da olumsuz tepki vermediği proje yerel yönetim ile iş dünyası arasında soğuk rüzgarların esmesine neden olmuştu.

Başkan Aktaş’tan seçime sayılı günler kala tekrar seçilmesi halinde kente bir değil 2 KOBİ OSB yapacağı açıklaması geldi. Gazetecilerle geçen hafta yarısı bir araya gelen Başkan Aktaş’tan KOBİ OSB konusunda ayrıntı vermesini rica ettim. Aktaş, hiçbir ranta yol açmayacak şekilde kentin iki yakasına birer adet KOBİ OSB, ayrıca 3 adet de lojistik alan yapacaklarını dile getirdi. ‘Sırtımda küfe falan yok’ diye söze başlayan Aktaş, “Şehri tanıdım anladım, bundan sonraki süreçte yükleri belli. Şehri rahatlatmak adına yapılması gereken hamlelerden ve ana konularından biri de kent içinde sanayi üretim yerlerinin dışarıya çıkarılması. Seçilmem halinde öncelikle hurdacı ve plastikçileri kent dışına alacağız. Kent içindeki çöküntü alanından üretime dönen yerlerin şehir dışına taşınması lazım” dedi.

BTSO’nun daha önce bir çalışma yaptığını ve 8 bin talep geldiği, realize edildiğinde bu rakamın 5 binlere düştüğü bilgisini veren Aktaş, “Ben de tekrar inceletiyorum. Şöyle bir tablo var karşımızda; 300 metrekarede üretim yapan bir kişi 15 bin metrekare yer istemiş. Bu bir rant böyle bir şeye müsaade etmemiz mümkün değil. Önerimiz şehir dışına taşıyalım 300 metrekarelik alana karşı 1500-2 bin metrekare yer verelim” diye konuştu. İş insanlarının bir KOBİ OSB isteğine karşı kendisinin 2 adet yapma sözü verdiğini kaydeden Aktaş “Ancak bir şartım var. Belediye olarak ben yapacağım. Burayı kimsenin rantına vermeyeceğim. Bunun içerisinde BTSO da olacak. Kimin nerede yer alacağını BTSO KOBİ Konseyi belirleyecek” dedi. Boşaltılan alanlarla ilgili imar değişiklikleri de yapacaklarını kaydeden Aktaş, “Çataltepe gibi başarısız bir çalışma önümüzde dururken benzeri bir örnek olmaması adına bu organizasyonu belediye olarak ben yapacağım. BTSO ile de bu konuda iyi niyet protokolü imzaladık. Kimsenin tekelinde olmayan tamamen belediye moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. Farklı oluşumlar beni ilgilendirmez. Burada kent içinde olmaması gerekenleri taşırken işin usulüne uygun bir şekilde yapılmasına bakarım” diye de ekledi. Kestel Soğuksu bölgesinde 80’in üzerinde iş insanının bir araya gelerek TOKİ’den alıp sanayi bölgesi haline dönüştürmek istediği alanla ilgili de bir soruya da Aktaş, “Hikayesini araştırdım. Göreve gelmeden kısa süre önce kooperatif marifetiyle iş insanları burayı TOKİ’den almışlar. Burayla ilgili bizim Belediye olarak bir mutabakatımız yok. Ben bu tip mevzuların tamamını ihtiyaç var mıdır yok mudur? Bu işten de şehrin menfaati nedir ona bakarım. Bu dönüşümden kaynaklanan birilerinin menfaatleri varsa okul mu yapacak kültür merkezi mi yapacak bir şeyler yapacaklar. Baştan beri sanayi ile ilgili stratejim bizim artık fasonculuktan kurtulup yüksek teknolojili işler yapmamız yönündedir. Sanayide katma değeri yükseltmemiz lazım” diye cevap verdi.