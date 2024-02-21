Aktaş ve Bozbey ikinci kez karşı karşıya…

Bursa’da yerel seçimlerde yarışacak adaylar resmen açıklandı. AK Parti adayı mevcut Başkan Alinur Aktaş, CHP adayı Mustafa Bozbey, İyi Parti adayı Selçuk Türkoğlu, Yeniden Refah Partisi adayı Sedat Yalçın, DEM Parti Eş Başkan Adayları Kasım Yıldırım ve Bilmez Erdoğan. Her ne kadar çok sayıda aday olsa da seçimin AK Parti adayı Alinur Aktaş ve CHP adayı Mustafa Bozbey arasında geçeceği aşikâr. Diğer adayların alacağı oylar her iki adayın yarışta yönünü belirleyecektir. Hatırlatacak olursak bir önceki yerel seçimlerde de aynı adaylar kıyasıya bir mücadele vermiş ve seçimi Alinur Aktaş 47 bin civarında (898 bin-851 bin) oy farkı ile kazanmıştı. O zaman konjonktür farklı idi. Partilerde kutuplaşma daha fazlaydı ve ittifak yapılarak diğer partiler aday çıkarmamıştı. Bugün durum farklı. İyi Parti’nin gücü biliniyor ve Milletvekili Selçuk Türkoğlu’nun da etkisi seçime yön verecektir. Aynı şekilde AK Parti eski il başkanlarından Sedat Yalçın’ın da YRP’den adaylığı seçime renk katacaktır. YRP’de geçmişten gelen bir gelenek olarak sonuna kadar adaylarını desteklerler. Bunu Refah partisi döneminden görebiliyoruz. YRP de Refah Partisi’nin devamı olarak kendisini lanse ettiği için bu yorumu yapabiliriz. DEM Partisi’nin de Bursa’da yüzde 7 civarında oyu olduğunu hatırlatmakta fayda var.

AK Parti adayı Alinur Aktaş özellikle Hanlar Bölgesi’nde yapılan tarihi yeniden ortaya çıkaran çalışmaları ve kentsel dönüşüm çalışmaları ile halkın beğenisini kazanmış durumda. Görev süresi boyunca tüm kesimlerle olan diyaloğu ve iletişimi Aktaş için artı olarak değerlendirilebilir. Yapılan altyapı çalışmaları yanında özellikle tarımsal faaliyetlere olan destekler bu dönemde öne çıkıyor. Kentin turizmden daha fazla pay alması için verdiği uğraş da dikkate değer. Yoğun göç ve yatırım alan Bursa’da yeni sanayii alanları açılması yönünde gelen talepler, bunun öncülüğünü yapan BTSO ile yaşanan gerilim, sanayici cephesinde negatif bir etki oluşturuyor. Aktaş, bu durumu hemen her durumda sanayiye karşı olmadığını dile getirerek katma değerli sanayi yatırımına vurgu yapıyor. Kendisinin de bir işletmesi olduğunu ifade eden Aktaş, kenti doğru planlayamamaları halinde Bursa’nın yaşanabilir olmaktan çıkacağına dikkat çekiyor. İnegöl’den gelmesi kendisi için bir dezavantaj gibi görülse de günün sonunda avantaj olarak karşımıza çıkıyor. AK Parti’nin İnegöl’de aldığı yüksek oy oranı Büyükşehir Başkanlığında önemli bir yer tutuyor ve rakiplerini düşündürüyor.

CHP adayı Mustafa Bozbey uzun yıllar Nilüfer ilçesinde Belediye başkanlığı yaptı. Önemli oranda seveni var. Buradan aldığı güçle seçimde ipi göğüslemeyi hedefliyor. Bir önceki seçimi kaybettikten sonra işin peşini bırakmadı ve uzun zamandır çalışmalarını sürdürüyor. CHP Büyükşehir adayını çok önce açıklamasına karşı ilçe adaylarında bana göre geç kaldı. Kamuoyunda Bozbey’in Nilüfer Başkanı Turgay Erdem’i istemediği yönündeki söylem doğru çıktı. Nilüfer adayı olarak Şadi Özdemir’in açıklanması sonrası mevcut Başkan Turgay Erdem sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Mustafa Bozbey’in bu savını doğruladı. ‘Varlığını bir başkasının yokluğuna şart koşan siyasi ergenleri herkes ibretle izledi’ cümlesi de Bozbey’e gönderme olarak yorumlandı. Parti içinde yaşanan bu çekişmenin seçimlere etkisini zaman gösterecek. Hatırlatalım önceki seçimde de Bozbey’in o dönemki İl Başkanı ile yıldızı barışmamış mağlubiyet il teşkilatının çalışmamasına bağlanmıştı. Mustafa Bozbey’in bir mülakatta yerli araç Togg’un Bursa’da kurulmasının yanlış olduğu yönünde ki beyanatını da talihsizlik olarak yorumluyorum.



Seçime 40 günden az bir süre kaldı adaylar henüz projelerini resmî olarak bir lansmanla kamuoyu karşısına çıkıp açıklamadılar. Şimdilik mahalle toplantıları ile süreç ilerliyor.

31 Mart’ta ipi kimin göğüsleyeceğini bilemeyiz ama son derece çekişmeli ve renkli bir yarış olacağını söylemek yanlış olmayacaktır.