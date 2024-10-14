‘Köfteci Yusuf’ ülkenin markasıdır…

Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz hafta tağşiş ve taklit yapan firmaları açıkladı. Listede Bursa’nın, Türkiye’nin ünlü markası Köfteci Yusuf da var.

Bakanlık, Köfteci Yusuf’un ürünlerinde domuz etine rastlandığını duyurdu. Deli olan inanmaz bu safsataya. Kimseler de inanmadı zaten. Bursa’dan çıkan Türkiye genelinde 280 şubesinde 12 bin çalışanla görülmemiş bir başarı hikayesi yazan Köfteci Yusuf aklını yitirdi ürünlerine domuz eti karıştırıyor! Allah aşkına bu nasıl bir akıl tutulması? Hadi diyelim ki bunu yaptı. Yahu domuz eti ucuz mu ki? Hadi ucuz, nereden bulacaksın? Tam bir komedi. Yine birileri bir şeyler deniyor. Buna ister FETÖ kalıntıları, ister mafya baskısı deyin ama arkasında bir çapanoğlu olduğu kesin. Bir başka komedi, Şubat, Mart 2024’de alınan numunelerin açıklanma tarihi Ekim. Sizce de tuhaf değil mi? Ama bu öyle büyük bir oyun ki kara çaldığınız insan ne kamera kaydı ne şahit numunesi hiç bir şeye ulaşamasın ve kendini aklayamasın.

Köfteci Yusuf bilinen biri değil. Görseniz de o olduğuna inanamazsınız. Asosyal bir işkolik. Ne maçta, ne tiyatroda, ne sinemada ne de konserde görebilirsiniz. Sadece denk gelirseniz şubelerin birinde tabak çanak toplarken görürsünüz. 28 yıldır bu işi yapıyor. Dile kolay bugün 12 bin çalışanı var. Şimdi sormak lazım haksız yere atılan bir iftira ile oluşacak mağduriyet kimin işine yarayacak? Ekonominin bu kadar daraldığı bir dönemde 12 bin kişinin daha işsizler ordusuna katılmasının hesabını kim verecek? O zaman bakanlık önünü arkasını düşünmeden bu kadar fahiş bir hatayı nasıl yapar? Bu işin içinde kim varsa mutlaka incelenmeli. Cumhuriyet Savcıları görevlendirilip bu konu dip köşe araştırılmalı.

Ülkeye malolmuş bir markaya bu kadar kolay kara çalınmamalı. Derdim Köfteci Yusuf’u aklamak değil. Köfteci Yusuf, gazetecilerin sık temasta olduğu bir aktör değil. Basınla diyaloğu yok denecek kadar azdır. Yaptığı iş çok büyük ve anlamlı. Yusuf, uyguladığı düşük fiyat politikası ile dar gelirli kesimin de dışarıda çoluğu çocuğuyla yemek yiyebilmesini sağladı. Şükür ki insanımız aklıselim. Bursa sahiplendi, ülke sahiplendi. Bunun bir komplo olduğuna inanıyor ve inadına restoranlara gidiyor. Sosyal medyada da ilgi ve destek hayli yoğun. Anlaşılan o ki Köfteci Yusuf bu krizden daha büyüyerek çıkacak…