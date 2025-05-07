Zarar açıklayan Marmarabirlik, Başkan değiştirdi

Bursa’da birçok sivil toplum kuruluşunda genel kurullar uzun zamandır basına kapalı hale geldi. İş daha da büyüdü bu bir gelenek haline dönüştü. Basın mensupları olarak genel kurullarda olup bitenden servis edilen bültenlerin yansıttığı kadar haberdar oluyoruz. Geçtiğimiz hafta yapılan Marmarabirlik olağan genel kurulunda da gelen bültene göre herşey yolunda idi. İşin rengi bugün yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında ortaya çıktı. Genel kurulda açıklandığı öne sürülen 4 milyar liranın üzerindeki zarar rakamı, birlik ve birliğe bağlı diğer ilçe kooperatif yönetimleri arasında tartışmalara neden oldu. Orhangazi Kooperatif Başkanı Remzi Bayram da genel kurul sonrası yaptığı açıklamalarda “Marmarabirlik’in bataklığa sürüklendiğini” öne sürerek Başkan Hidamet Asa’yı istifaya davet etti. Remzi Bayram, Marmarabirlik’in kuruluşundan bu yana en olumsuz mali tabloyla karşı karşıya olduğunu iddia ederek "Gemi karaya oturdu" dedi. Remzi Bayram, hesap dönemi içerisinde Marmarabirlik’in bankalardan yüzde 50 faiz oranı ile 3 milyar 135 milyon lira kredi kullandığını ve dönem sonunda 4 milyar 200 milyon lira zarar açıkladığını öne sürdü.

Genel kuruldan bugüne Remzi Bayram’ın açıklamaları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bugün yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında 2010 yılından bu yana Marmarabirlik başkanlığı görevini yürüten Hidamet Asa’nın yeniden başkanlığa seçilmesi beklenirken yaşanan gelişmeler ve tartışmalar bir sürprizi de beraberinde getirdi.

Yönetim Kurulu üyeleri yapılan değerlendirmeler sonucunda Başkanlığa Mudanya Kooperatif eski Başkanı ve geçmiş dönem Marmarabirlik Başkan Vekili Ali Yıldız’ın getirilmesine karar verdi. Eski Başkan Hidamet Asa da yönetim kurulunda üye olarak yer aldı.

Marmarabirlik’ten edinilen bilgilere göre, ortaya çıkan tablonun iddia edildiği gibi görev zararı olmadığı enflasyon muhasebesinden kaynaklı olduğu ifade edildi.