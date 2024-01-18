AK Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 17’si büyükşehir olmak üzere 48 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti, Adana için Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i aday olarak gösterdi. Bu gelişmenin duyulmasının ardından Fatih Mehmet Kocaispir hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, Fatih Mehmet Kocaispir kimdir?

Fatih Mehmet Kocaispir, AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Kurucu MKYK üyeliği ve Adana Gençlik Kolları kurucu İl Başkanlığı yaptı. 2004 yerel seçimlerinde Seyhan/Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak seçilen Kocaispir, aynı dönemde Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği görevinde bulundu. Halihazırda ise Yüreğir ilçe Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.

Fatih Mehmet Kocaispir kimdir?

Fatih Mehmet Kocaispir, 1975 yılında Kadirli’de doğdu.

Kadirli İmam-Hatip Lisesi’nden 1993, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1998 yılında mezun oldu.



Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yönetim ve Organizasyon dalında yüksek lisans yapan Kocaispir, avukatlık stajını tamamladıktan sonra 2000 yılından bu yana Adana Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.