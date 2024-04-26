Akay: CHP’li belediyeler Bakan Şimşek’e ilham kaynağı olmuş

ANKARA (EKONOMİ) CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ‘tasarruf yapacağız” açıklamalarına tepki gösterdi.

Akay, "İktidara gedikleri günden bu yana, tam 9 kez tasarruf genelgesi yayımlayan ve kamuda israfı dizginleyemeyen AKP iktidarı, 22 yılın sonunda “kamuda tasarruf yapacağız” diyerek vatandaşımızın aklıyla adeta alay ediyor.” dedi.

CHP Karabük Milletvekili Akay, şu değerlendirmeyi yaptı:

“500 aracın satışa çıkarıldığını söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in lüks araç kiralamalarından haberi yok mu? Ziraat Bankası başta olmak üzere kamu bankalarının; bakanlıklar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı lüks araç kiralamaları bütçe için bir gider kalemi oluşturmuyor mu? Sizin yayımladığınız genelgeden sonra, bakanlıklar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının aldığı lüks araçları tespit ettiniz mi? Yayınladığınız genelge sonrası ne kadar lüks araç alımı oldu? Satışını yapacağınız araçlar hangi yıllarda alınan araçlar olacak? Son dönemde aldığınız lüks araçları da satacak mısınız? 31 Mart sonrası CHP’li belediyeler araçları iade etmeye, satmaya başlayınca mı bu yolu seçmek aklınıza geldi?

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz 2018 yılından bu yana, kamuda araç kiralarına ödenen tutar tam 7 milyar 984 milyon 684 bin lira. Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mülkiyetinde 115 bin 904 adet taşıt bulunuyor. Sayın Bakan kamuoyu adına sizlere soruyoruz: 500 araç satarak mı tasarruf yapacaksınız? Satın almadık, kiraladık diyerek mi tasarruf yapacaksınız? Enflasyonla mücadele kapsamında aldığınız sıkı tedbir sadece araçları satmak mı? Bu politikalarla ne enflasyon düzelir ne de ekonomik istikrar sağlanır. Gerçekçi olmayan politikalarla ekonomide ancak suni gelişmeler meydana getirirsiniz. Bu da dünü telafi etmediği gibi gelecek açısından pozitif bir tablo yaratmaz" dedi.