Akşener'den asgari ücrete tek zamma tepki: Böyle bir insafsızlık olabilir mi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Sorumsuz açıklama karşısında; ben de buradan Erdoğan'a seslenmek istiyorum; madem öyle İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmemizin kadınlar üzerinde nasıl olumlu bir etkisi oldu, çık, onu da açıkla. Her gün, yeni bir kadın, cinayete kurban giderken AK Parti iktidarı olarak İstanbul Sözleşmesi’nden çekilerek cinayetleri durdurabildiniz mi? Onu da açıkla.

* Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Merkez Bankası, faiz oranını yüzde 40 seviyesine çıkardı. Hatırlayın; bundan 2 buçuk yıl önce dönemin Merkez Bankası Başkanı faizleri yüzde 19’a çıkardığı için, görevden alınmıştı. Dün yüzde 19 faiz kabul edilemez bulunuyordu; bugün; yüzde 40 faiz, adeta alkışlanıyor… 'Neredeen nereyee' değil mi? İktidarı, defalarca uyarmıştık. 'Merkez Bankası’nın işine karışmayın' demiştik. İktidarı akla ve bilime davet etmiştik. 'Kendileri ettiler, kendileri buldular' diyeceğim ama; kendileri ettiler, ama maalesef, yine milletimiz buluyor. 'Ben ekonomistim' inadının cefasını, yine milletimiz çekiyor.

Asgari ücrete tek seferlik zamma tepki

* Çalışma Bakanı çıktı ve asgari ücretin, artık yılda bir defa belirleneceğini söyledi. Üstelik bunu, 'Çalışanlarımızı enflasyona, ezdirmemek için yapmalıyız' dedi. Şu utanmazlığa bakar mısınız?

* Yüksek enflasyon dönemlerinde ücret ve maaş ayarlamaları, ne kadar sık yapılırsa çalışanlar ve emekliler enflasyona karşı o kadar korunmuş olur.

* Ama biz, tam olarak bu nedenle; 'Böylesine yüksek bir enflasyonda asgari ücreti, memur maaşlarını, emekli aylıklarını yılda 2 defa, güncellemek yetmez bu sayı, dörde çıkartılmalı' derken; Sayın Bakan, bunun, bir de 'asgari ücretliler için yılda bir defaya düşürüleceğini söylüyor. Böyle bir insafsızlık olabilir mi?

* Madem bir yerlerden kısmanız gerekiyor; o zaman bir zahmet kendinizden kısın! Biraz da siz tasarruf edin! Biraz da, siz kemer sıkın! Artık biraz da, siz sorumluluk alın! Artık biraz da, siz bedel ödeyin! Bu milletin boğazından da artık elinizi çekin!

Emekliker için çağrı

* Buradan iktidara seslenmek istiyorum; EYT’li kardeşlerimiz, sizden bir ayrıcalık talep etmiyorlar! Bir lütufta bulunmanızı da beklemiyorlar! Onlar, yıllardır olduğu gibi sadece kazanılmış haklarının, peşinden koşuyorlar! EYT’lilerimize kısmi emeklilik hakkını, behemehal iade edin. Ve kısmi emeklilikte, artan prim sayısını SSK’lılarda 3600’e Bağ-kur’lularda ise 5400’e düşürün. Normal emeklilikteyse, prim ödeme gün sayısını olması gerektiği şekilde, 5000 olarak kabul edin. Seçim vaadi, bir iktidarın namus sözüdür. Sözünüzü tutun!

* Olası Marmara depreminde; Sadece İstanbul’da yıkılması öngörülen on binlerce bina var ama insanlarımız, bu betondan tabutlarda oturmaya devam ediyor. Allah korusun yeni bir felaket yaşamamız an meselesi

ama hiçbir hazırlık yok…

"Türkiye’yi yepyeni bir belediyecilikle tanıştıracağız"

* Ez cümle, İYİ Parti olarak Türkiye’yi, yepyeni bir belediyecilikle tanıştıracağız. Vasata mahkum edilmiş Türk milletini İYİ belediyecilikle tanıştıracağız. Ranta, yolsuzluğa kurban edilmiş şehirlerimiz sevgiyle, ahlakla, liyakatle yani, hak ettikleri gibi nasıl yönetilir; cümle aleme göstereceğiz. İki yumruk arasına sıkıştırılıp, yok sayılan milletimizi, bu cendereden, çekip çıkaracağız.

* Buradan, tüm belediye başkan adaylarımıza sesleniyorum; öncelikle hepiniz İYİ belediyecilik vizyonumuzla, işinizi en iyi şekilde yapacaksınız. Kimsenin baskısına, boyun eğmeyeceksiniz. Ranta, yolsuzluğa prim vermeyeceksiniz. İşe alım yaparken, liyakat dışında hiçbir kritere bakmayacaksınız. Tam tersine, sizler siyasi partilerin, arka bahçesine dönmüş belediyeleri özgürleştirecek ve yeniden milletin emrine sokacaksınız. Yolsuzluğun kanıksatıldığı insanlarımıza ahlaklı olmanın faziletini ve bereketini göstereceksiniz. Durmadan, dinlenmeden çalışacak her biriniz, kazandığınız il ve ilçelerin efsane başkanları olacaksınız.

* İYİ Parti’miz, bundan 6 yıl önce; “her şey bitti” dendiği anda umutların yittiği çarelerin tükendiği bir anda Türk siyasetine, yeni bir nefes oldu. Koltuk hırsına, siyasi ranta, kişisel ikbal hesaplarına, feda edilen millet iradesinin gür sesi oldu. Balçıkla sıvamaya çalışanların karşısında ülkemizin istikbali için, her daim inatla parlayan, bir güneş oldu. Ne kadar tartışılırsa tartışılsın kaç cepheden hedef alınırsa alınsın hangi kirli tuzaklar kurulursa kurulsun; İYİ Parti’nin güneşi, ilk günkü ışıltısını koruyor. İYİ Parti; birilerinin kariyer basamağı olsun diye kurulmadı. İYİ Parti; siyaset simsarlarının, kirli düzeni sürsün diye kurulmadı. İYİ Parti; ittifaklara dayanıp, yan gelip yatmak için de kurulmadı. İYİ Parti’nin sırtından kurban kesmek isteyenler, hep oldu.

* Dün, yüzde 60 borazanlığı yapanlar bugün çıkıp utanmadan İYİ Parti analizleri kasıyorlar.