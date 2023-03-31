Akşener'den saldırı açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığına yapılan silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!" ifadelerini kullandı.

Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu ile İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na giderek incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından açıklama yapan Akşener, şunları söyledi:

"Öncelikle seçime 1,5 ay kala ve Sayın Cumhurbaşkanı demem lazım ama cumhurbaşkanları böyle konuşmazlar. Recep Bey’in üçüncü tehdidi üzerine partimiz hem birinci kattan üçüncü kattan taammüden, ben bir eski İçişleri Bakanı olarak konuşuyorum kurşunlamıştır. Bunun anlamı şu; daha önce dendi ki bana ‘Bugünler iyi günlerin daha neler göreceksin’, linçe uğradım. ‘Sen bu işleri yanlış yapıyorsun bayan’ dendi, evim basıldı. Bu defa da ‘Beni kendinle uğraşmaya mecbur bırakma, beni kendinle uğraştırma’ denildi, bugün de partimizin İstanbul İl Başkanlığı iki yerden kurşunlanmıştır.

Türkiye bir kabile devleti olamaz. Bu ucube sistem üzerinden yönetilemez. Siyasi partilerin seçime 1,5 ay kala korkutulmaya çalışılması kabul edilemez. Biz korkmayız bu başka bir şey ama bu seçmene yapılan büyük bir haksızlık, büyük bir hakarettir. Aziz milletim size sesleniyorum; bu ucube sistemin devamı halinde bugün bize, yarın size. Meral Akşener’i korkutacak adam anasından doğmadı. Allah’tan başka bir kişiden korkuyorsam eğer Allah beni kahretsin, korkmuyorum Recep Bey ama sen Cumhurbaşkanısın, bu ülkenin tüm kadınlarının, erkeklerinin, gençlerinin, çocuklarının namusunun, şerefinin, can güvenliğinin, mal güvenliğinin korunmasından mesulsün.

"Evlatlarınız tehdit altında"

Evim basıldı beraat ettiler, linçe uğradım beraat ettiler. Biliyorum ki mahkemelerin, polislerin bunu yakalayamayacak. Torunuma iftira attılar, beraat ettiler. Aziz milletim bu ucube sistemi, bu yargı sistemini, bunu sürdüremezsiniz. Bugün bize, yarın size, evlatlarınız tehdit altında. 1,5 ay sonra 14 Mayıs’ta sandığa gideceksiniz helal oylarınızla bu ucube, çirkin, pis, iğrenç sistemi değiştireceksiniz. Yanımda Ekrem başkan duruyor, seçimini iptal ettiler seçimini, aziz İstanbullular ne yaptınız? 13 bin 500 farkı 805 bin farka çevirdiniz.

“Kılıçdaroğlu’na oy vereceksiniz, 13. cumhurbaşkanını seçeceksiniz”

Ben milletime güveniyorum. Şimdi kadınlar, değerli kardeşlerim size sesleniyorum; bir erkek siyasetçiye yapılamayan her türlü hakaret, pislik, iğrençlik, iftira bana yapıldı. Ne için? Kadın olduğum için, siyasette var olan bir kadına bunlar yapılabiliyorsa sizin çocuklarınıza, sizin kızlarınıza neler yapılmıyor hep birlikte görüyoruz. Eğer bu zulmün, pisliğin, iğrençliğin, hukuksuzluğun bitmesini istiyorsanız değerli kadınlar, 14 Mayıs’ta oylarınızı Millet İttifakı’ndan yana kullanacaksınız. Bu kadına, İYİ Parti’ye oy vereceksiniz ve Sayın Kılıçdaroğlu’na oy vereceksiniz, 13’üncü Cumhurbaşkanı’nı seçeceksiniz, partimizi de birinci parti yapacaksınız. Bu zulmün bitmesi için bu zulme uğrayanların bu işi kazanması lazım.

"Bu ucube sistemi biz değiştireceğiz"

Ben biliyorum, gece bir ışık söndüğünde işinden eve gitmenin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bir kardeşinizle gece sokakta yalnız yürüdüğünüz zaman size neler denilebileceğini biliyorum. Bir erkek kardeşinizle, bakın arkadaş demiyorum kardeşinizle bir lokantada yalnız başınıza yemek yiyorsanız, bir şey içiyorsanız başınıza neler gelebileceğini biliyorum. Tecavüzün, tacizin serbest kaldığı hakaretin, iftiranın, kadınlara zulmün serbest kaldığı bu ucube sistemi biz değiştireceğiz.

"Benim tavsiyem samimiyetle söylüyorum papatya çayı içmendir"

Recep Bey, sana sesleniyorum; devri iktidarında yaşamadığım şey kalmadı ama bugünler geçecek. 15 Mayıs sabahı inşallah bir güneş doğacak ve bütün bu ucube sistemin getirdiği pislikler, iğrençlikler, haksızlıklar, hakaretler, iftiralar geçecek gidecek. Ben buna inanıyorum. Sinirin çok bozulmuş, 1,5 ay kaldı, gideceğini yeni anladın. Etrafındaki yalaka tayfasına bağırmak yerine bize bağırmayı tercih ediyorsun amma velakin bundan kaçış yok. Benim tavsiyem samimiyetle söylüyorum papatya çayı içmendir. Onun yanında bir şey daha tavsiye edeceğim ama ona daha çok kızacaksın yanına bir melisa çayı ekle harika olur.”