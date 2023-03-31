Bakan Soylu: İYİ Parti İl Başkanlığına saldırının faili yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanlığına silahlı saldırı düzenleyen saldırganın yakalandığını bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bulunan İYİ Parti İl Başkanlığına sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırı sonrası soruşturma başlatılmıştı.