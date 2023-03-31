İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına silahlı saldırı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığının kurşunlandığını açıkladı.

Özkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Olay yeri inceleme ekipleri araştırmalarına devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.

Olay yeri inceleme ekipleri araştırmalarına devam ediyor. pic.twitter.com/Zha3gwp6X8 — İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) March 31, 2023

Saldırıya tepki gösteren İYİ Parti Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız kurşunlandı. 2023 Türkiye'sinde; nefret dilinin, hakaretlerin, 'beni kendinle uğraştırma' tehditlerinin sonucu budur. Bu ülkenin en büyük beka sorunu, bu nefret dilini yaygınlaştıran zihniyettir! Her şeye rağmen yılmayacağız." dedi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da, Merter’deki binaya yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Poyraz, Twitter hesabından, “İstanbul İl Başkanlığı binamıza yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kullandığı tehdit dili sonrası meydana gelen bu saldırıyı millet vicdanına bırakıyoruz. Geçmiş olsun İYİ Parti İstanbul.” mesajını paylaştı.

Kılıçdaroğlu: Faillerin derhal yakalanmasını bekliyorum

Saldırı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i aradığını belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Az önce Sayın Meral Akşener ile görüştüm. Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena’dır, böyle korkutamazsınız. Faillerin derhal yakalanmasını ve yargı önüne çıkarılmasını bekliyorum." dedi.

İmamoğlu saldırıyı kınadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saldırıyı kınadı.

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı: "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırıyı kınıyorum. Dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirken, faillerin bir an evvel adalete teslim edilmesi beklentimizin de altını çiziyorum."

CHP'lilerden tepki

CHP yöneticileri, sosyal medya hesaplarından saldırıya tepki gösterdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Seçimlere 43 gün kaldı. Tehdit, şiddet yeniden sahnede. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan hain saldırıyı kınıyor İYİ Parti'ye geçmiş olsun diyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar. 15 Mayıs sabahı Millet İttifakı kazanacak. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacak.” mesajını paylaştı

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, “İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına düzenlenen silahlı saldırıyı kınıyorum. Siyasette şiddeti, nefret dilini, ayrıştırmayı ve kutuplaştırmayı kullananlar, teşvik edenler kaybedecek. Çok az kaldı. Geçmiş olsun İYİ Parti.” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Fail ya da faillerin bir an evvel kanun önünde hesap vermesi demokratik, hukuk devletinin gereğidir. Geçmiş olsun İYİ Parti. Meral Akşener.” açıklamasını yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan saldırıya sessiz kalmak, şiddete, zorbalığa göz yummaktır. İYİ Partili dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu karanlık olay bir an önce aydınlatılmalıdır.” mesajını paylaştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, saldırıya sosyal medya hesabından tepki göstererek, "Korkutamazsınız. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırıyı lanetliyorum. Sn. Meral Akşener başta olmak üzere tüm İYİ Parti camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Karanlık elleriyle ülkemizi karıştırmak isteyenler asla amaçlarına ulaşamayacak." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliği, "İYİ Parti İstanbul il binasına kurşun isabeti olduğu tespit edilmiştir. Tahkikat başlatılmıştır." açıklaması yaptı.