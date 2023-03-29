Akşener'den bakanlara: Devletin zırhını çıkarsın, öyle aday olsunlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis grup toplantısında gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gündeminde 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler olan Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar:

"Türk siyasetinde eşi benzeri görülmemiş bu ucube döneme son vermek için milletçe yapacağımız kritik bir seçim var. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin koşulsuz teminatı. için hayati bir adım var. Ya millet iradesini yeniden hakim kılacağız ya da sarayın büyüyen gölgesinde kaybolup gideceğiz. Ya 85 milyonun refahını seçeceğiz ya da yandaşların rant düzenine yol vereceğiz. Ya güç hırsından yolunu kaybetmiş birinin ihtiraslarına teslim olacağız ya da millet olarak istibdadın karşısında yaşasın hürriyet diye haykıracağız. 45 gün sonra milletimiz en doğru kararı verecek.

Bir tarafta seçim kazanmak uğruna kadına şiddeti, ölümü, tecavüzü reva görenler var; diğer tarafta kadınların, gençlerin, çocukların haklarını koruyup hukukunu iyileştirmek isteyenler var. Bir tarafta Atatürkümüze, Cumhuriyet değerlerimize gıcık olanlar var, diğer tarafta 10 Kasım'da hüzünlenenler var. Bir tarafta her alanda ülkemizi krizler yumağına sokan beceriksizler var, diğer tarafta bilimin ışığında krizleri çözmeye talip olan liyakatli kadrolar var. Bir tarafta başkentin göbeğinde yaşanan alçak bir cinayete, Sinan Ateş'in katillerin göz yumanlar var, diğer tarafta Sinan Ateş'i unutturmayacak, katillerinden hesap soracak olanlar var.

"Devletin kaynaklarını kullanıp buna demokrasi mi diyecekler?"

Millet İttifakı'nı bakanlık dağıtmakla suçlayanlar, atanmış bakanlarını vekil yapma telaşındalar. Seçimi kaybedeceklerini fark edenler milletvekili olma peşinde. Atanmış bakanlar, devletin gücü ile seçime girip buna adil ve dürüst bir seçim mi diyecekler? Devletin kaynaklarını kullanıp buna demokrasi mi diyecekler? Madem tüm kabine üyeleri vekil adayı olmaya karar verdiler, istifa etsinler; görelim çapları neymiş. Devletin zırhını çıkarsınlar, öyle aday olsunlar.

Bakan Nebati'ye tepki

Bir zamanlar Nebati bakan vardı. O ışıltılı gözleri gören var mı? Kayıp Bakan Nemo'nun neden ortalıkta olmadığını bilen var mı? O koltuktan bir kalkarsa bir daha oturamayacağını biliyor da ondan. Erdoğan'ın açıklamaları olunca aniden ortalıkta beliriveriyor o da kamera önünde yer kapabilmek için.

"Seçime 6 ay kala hatırladılar"

4,5 yıl oturdular, seçime 6 ay kala emeklileri, EYT'lileri, atanamayan öğretmenleri hatırladılar. Ey demokrasi sen nelere kadirsin! Milletimizin senin ve beceriksiz arkadaşların için tuttuğu kabarık defter 14 Mayıs'ta açılacak."