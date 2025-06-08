Ankara'daki YHT Garı'nda garanti edilen rakamın üçte biri yolcu geldi, şirketlere milyarlar ödendi

2016 yılında açılan Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nda 8 yıl için 46 milyon yolcu garantisi verildi ancak 2016-2024 arasında 16 milyon 823 bin yolcu geldi.

Sözcü'de yer alan habere göre 2024 yılı sonu itibariyle şirkete, 69 milyon 352 bin dolar (2.7 milyar TL) garanti yolcu parası ödendi. Cengiz-Limak-Kolin ortaklığının Garı, 19 yıl 7 ay daha işletecek olması TBMM’de tartışma konusu oldu.

CHP’li Mehmet Tahtasız, “Garın açıldığı 2016’dan bugüne kadar yıl bazında ve toplam ne kadar yolcu garantisi verildi, kaç yolcu kullandı, ne kadar ödeme yapıldı?” diye sordu.

Yanıt, hedefin çok uzağında kalındığını gösterdi. Buna göre ilk iki yılda hedefler aşıldı ancak 2018’de garı sadece 2 milyon 497 bin yolcu kullandı. Sonraki yıllarda garantisi sayısı fahiş şekilde arttı, yolcu sayısı ise daha da düştü.

8 yılda 69 milyon dolar ödendi

2018-2020 arasında 5’şer milyon garantisi verilirken birinci yıl 1 milyon 933 bin kişi, ikinci yıl ise 1 milyon 91 bin yolcu geldi. 2020-2024 arasında ise her yıl 8 milyon olmak üzere 32 milyon yolcu garantisi verildi.

2021’de 849 bin, 2022’de 2 milyon 193 bin, 2023’te 2 milyon 938 bin ve 2024’te ise 3 milyon 112 bin yolcu garı kullandı.

Gar için 2016-2024 arasında toplamda 69 milyon 352 bin dolar ödendi. Yap-İşlet-Devret modeliyle yaptırılan gar Türkiye ve Avrupa’nın en prestijli eseri olarak tanıtılmıştı.

Yolcu garantisinin tutmaması halinde şirkete her yolcu için 1,5 dolar ödeniyor. İlk 2 yıl için 2’şer milyon, sonraki 2 yıl için 5’er milyon, sonraki 4 yıl için 8’er milyon ve 9-14’üncü yıllar için de 10’ar milyon yolcu garantisi verilmişti.

Maliyetin üçte biri kadar para ödendi

YHT Garı’nın inşaatı, 2013 yılında Cengiz, Limak ve Kolin ortaklığının kazandığı ihale ile başladı ve toplamda 235 milyon dolara mal oldu. 8 yılda ödenen garanti parası 69 milyon 353 bin doları buldu. Bu durumda sadece 8 yılda Gar için harcanan 235 milyon dolarlık maliyetin 3 mislinden fazla ödeme yapılmış oldu, kamu zarara uğradı.