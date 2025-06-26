Bakan Yerlikaya: Darbenin gölgesinde yazılmış bir anayasa ile yol yürümek imkansız

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) tarafından yürütülen "Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi"nin kapanış töreni, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Tören Salonu’nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, buradaki konuşmasında, anayasanın, bir milletin zaman ve tarih karşısındaki duruşunu gösterdiğini; aynı zamanda o milletin ortak aklını, iradesini ve vicdanını yansıttığını belirtti.

"1982 darbesinin gölgesinde yazılmış bir anayasa ile yol yürümek mümkün değildir"

Anayasanın yalnızca bir hukuk metninden ibaret olmadığını, bir milletin kimlik belgesi niteliğini taşıdığını kaydeden Yerlikaya, buna karşın insanın ve toplumun zamanla değiştiğine ve dönüştüğüne işaret etti.

Yerlikaya, "1982 darbesinin gölgesinde yazılmış bir anayasa ile yol yürümek mümkün değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi, aziz milletimiz vesayetin değil milletin anayasasını istiyor. Milletin ruhunu yansıtmayan bir anayasayla demokratikleşme olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni anayasa Türkiye Yüzyılı'nın temel taşı olacaktır"

Anayasanın, dönemin ihtiyaçlarını ve vatandaşların beklentilerini yansıtabilen, hem değerlere hem de zamana uyumlu bir yapıda olması gerektiğine dikkati çeken Yerlikaya, "İnanıyoruz ki yeni anayasa Türkiye Yüzyılı'nın temel taşı olacaktır." diye konuştu.