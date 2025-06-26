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İstanbul ulaşımında yeni dönem: 717 adet 8+1 dolmuş artık sarı taksi olacak

UKOME toplantısında, minibüs ve taksi dolmuştan 8+1 taksiye dönüştürülen 717 aracın, sarı taksiye geçiş hakkı tanındı. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

Haber Merkezi
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İstanbul ulaşımında yeni dönem: 717 adet 8+1 dolmuş artık sarı taksi olacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, minibüs ve taksi dolmuştan 8+1 taksiye dönüştürülen 717 aracın, normal taksiye geçiş hakkı tanınmasına ilişkin teklif oy birliğiyle kabul edildi.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Volkan Demir başkanlığında Eyüpsultan'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yapıldı.

717 dolmuş ve minibüs normal taksiye çevrildi

Toplantıda, taksi dolmuş ve minibüsten 8+1 taksiye dönüştürülen 717 aracın dönüşüm taahhüt maddesindeki, "Minibüs plakası taksi plakasına dönüşen taşımacılar en az 3 yıl süreyle sarı, siyah veya turkuaz taksiye geçiş yapamayacaktır" kısmında değişiklik öneren gündem maddesi görüşüldü.

Gündem maddesinde, 8+1 olarak faaliyet gösteren 717 araca, segment serbestliği kapsamında normal taksi olan 4+1'e geçme hakkı tanınması teklif edildi.

 "Kurumsal Taksi İşletmeciliği" için mevzuat göörüşüldü

Aynı madde içerisinde, taksilerin tüzel kişilere kiralanmasına ilişkin 8+1 araçla hizmet vermek isteyen esnafla çalışmak üzere "Kurumsal Taksi İşletmeciliği" yapılabilmesi için mevzuat oluşturulması teklifi de gündeme geldi.

Araç kiralanabilecek ya da dönüştürülecek

Bu kapsamda isteyen esnafın aracını kiralayabileceği​​​​​​​, istemeyen esnafın ise dönüşüm yapabileceği belirtildi.

Toplantıda sektör temsilcileri, taksilerin tüzel kişilere kiralanmasına kısmı ile minibüs ve taksi dolmuştan 8+1 taksiye dönüştürülen 717 aracın normal taksiye çevrilmesi kısmının ayrı ayrı oylanmasını istedi.

Bunun üzerine ayrı ayrı oylamanın yapıldığı toplantıda, "Kurumsal Taksi İşletmeciliği" maddesi tekrar değerlendirilmek üzere alt komisyona sevk edildi.

Minibüs ve taksi dolmuştan 8+1 taksiye dönüştürülen 717 aracın normal taksiye dönüştürülme hakkı ise oy birliğiyle kabul edildi.

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