Tutuklanan Tunç Soyer'den ilk açıklama geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyonlar kapsamında tutuklanan önceki dönem belediye başkanı Tunç Soyer'den ilk açıklama geldi.

Soyer sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "'Hiç bir iyilik cezasız kalmaz' bilirdim. Ama cezaya rağmen iyilikten vazgeçmeyeceğim, cesaretimi yine iyilikten alacağım. Bu da geçer… Geçmiş olsun değil gelecek olsun.!" dedi.