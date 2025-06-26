CHP'li Gürer’den simit fiyatlarındaki farklı uygulamaya tepki

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, simidin farklı fiyatlarda satılmasına tepki gösterdi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yurt genelinde 2023'te 22 milyon ton buğday hasat edildiğini, 2024 yılında bu rakamın 20 milyon 800 bin tona düştüğünü, bu sene ise 19 milyon 800 bin tonluk bir hasadın gerçekleşmesinin öngörüldüğünü belirtti.

"Çiftçinin buğday alım fiyatı yetersiz"

Bir yıllık emeğin sonunda ortaya çıkan buğday için ödenen giderlerdeki artışı eleştiren Gürer, söz konusu artışın çiftçinin alım fiyatını yetersiz kıldığını savundu.

Simitteki fiyat farkına tepki

Yanında getirdiği simitlerle aşurelik buğday ve kasa fişlerini kürsüye koyan Gürer, simidin tablacıda 15 lira, fırında 22 lira, başka bir yerde 30 lira, ünlü bir pastanede ise 45 lira olduğunu ifade etti. Bu duruma tepki gösteren Gürer, "Buğdayı üreten, emek veren, kırsalda dar gelirli sayabileceğimiz çiftçimiz hak ettiğini alamıyor. Tüketici ise almak zorunda olduğu bir simit için şu anda bir pastanede buğdayın kilosu üzerinden 3 kat fiyat ödemek zorunda kalıyor. Yetkilileri oluşan bu fiyat dengesizliği konusunda uyarıp ortaya çıkan fiyat artışlarının girdi maliyetlerine etkisini değerlendirerek başta hububat olmak üzere fiyatları piyasa koşullarının üzerinde, çiftçinin refahını sağlayacak bir boyuta erdirmesinin gerekliliğini belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Asgari ücret 30 bin liraya çıkarılmalı"

Gürer, asgari ücretin temmuz ayında 30 bin liranın üzerine çıkarılması gerektiğini de savundu.