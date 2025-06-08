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Avcılar'da 6 katlı binada kısmi çökme meydana geldi

Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımına başlanan 6 katlı binada kısmi çökme meydana geldi, çevredeki apartmanlar tedbir amaçlı boşaltıldı.

Haber Merkezi
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Avcılar'da 6 katlı binada kısmi çökme meydana geldi
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Cihangir Mahallesi Düz Sokak'ta kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımına başlanan ve Kurban Bayramı nedeniyle çalışmalara ara verilen 6 katlı binada kısmi çökme meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Binanın çevresine güvenlik şeridi çeken ekipler, sokağı araç ve yayaların geçişine kapattı.

Yapılan incelemelerin ardından çökme yaşanan binanın bitişiğindeki apartmanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

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