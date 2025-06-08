Fındıkta kayıp en az yüzde 40-50 olacak

Nisan ayında yaşanan şiddetli zirai don, tarımda büyük bir yıkıma yol açtı. Türkiye genelinde 65 ili etkileyen don felaketi, özellikle Karadeniz’deki fındık üreticilerini vurdu. Meclis’te kurulan araştırma komisyonunun hazırladığı ön rapora göre 2 ila 3 yıl sürecek ciddi bir gelir kaybı beklenirken, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) verilerine göre zirai don sonucunda 21 milyar liralık bir hasar tespit edildiği açıklandı.Ordu ve Giresun gibi üretimin yoğun olduğu bölgelerde fındık bahçeleri büyük ölçüde zarar görürken, KARAR’a konuşan üretici temsilcileri bu yıl fındıkta yüzde 40-50 arasında rekolte kaybı yaşanacağını açıkladı.

Bir yıl daha ürün olmayacak

Karar'a konuşan Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, nisan ayında bitkinin uyanmaya başladığını, bu dönemde yaşanan zirai donun ciddi hasar yarattığını belirtti. Karan, özellikle 500 rakım üzerindeki fındık bahçelerinde yüzde 80’e varan hasarlar oluştuğunu söyledi: “Araziye çıktığınızda, yüksek kesimlere çıktığınızda, 500 rakımdan çıktığınızda yaprakların dahil siyahlaştığını, hatta önümüzdeki yılın rekoltesini etkileyecek biçime geldiğini gözle fark edebiliyoruz.” Yaşanacak rekolte kaybının da yüzde 40’lara dayanabileceğini belirten Karan, “Ordu, Samsun, Trabzon, Adapazarı, Düzce taraflarında da dondan etkilenme oldu. Özellikle Ordu ve Giresun bölgesinde daha yoğun oldu. Orada bir yıl daha ürün olmayacak. Tarım Bakanlığı temmuz ayında tespiti yapacaktır ama çok büyük rekolte beklemiyoruz bu sene. Giresun rekoltesini yüzde 40 civarında etkileyeceğini düşünüyoruz. Fındık şimdiden 130 liradan 220-230 liraya kadar çıktı.”

Fındık ağaçları tamamen yandı

Tüm Üretici Köylüler Sendikası (TÜM KÖY-SEN) Ordu Şube Başkanı Zekai Sağra da Ordu’da 500 rakım üzerindeki fındıkların tamamen yandığını hatta kivinin dahi hasar gördüğünü açıkladı. Sağra “Karadeniz bölgesinde sadece fındık da değil, rakımı düşük olan yerlerde kivilerde de yüzde yüze yakını dondan hasar gördü. TÜİK yaptığı son açıklamada, rekolteyi olduğunun en az iki katı fazla yüksek gösterdi. Oysa bizim yüksek kesimlerimizde 300 metre üzeri rakımlarda fındık maalesef yok. Ayrıca 750 rakım üzerinde seneye de olacağı belirsiz. Çünkü fındığın ana dalları da zarar gördü. Sadece bu sene değil. Önümüzdeki yıllarda da rekolte azalacak” diye konuştu.

Fındık üreticisi son yıllarda kahverengi kokarca böceğiyle de mücadele ediyor. Karan, kokarcanın bu yıl rekolteye yüzde 20-30 bandında zarar verebileceğine dikkat çekti: “Geçen yıl özellikle Ordu bölgesinde, Giresun’un da belli bölgelerinde üretici fındığını satamadı. Bu yıl da ciddi manada bir zarar vereceğini düşünüyorum. En azından bir yüzde 20-30 bandında bir zarar verebilir. Geçen yıllardaki tecrübelerimize dayanarak en azından yüz bin ton etkileyeceğini düşünüyoruz.”