İşsizlik fonu kime kaynak sağlıyor?

CHP Manisa Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İşsizlik Sigortası Fonu’nun yapısına ve kaynak kullanımına tepki göstererek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) kanun teklifi sundu.

Bakırlıoğlu, fonun mevcut yapısında “adıyla çelişecek şekilde” işsizlerin değil işverenin faydalandığı bir yapıya dönüştüğünü belirtti.

İşsizlerin yüzde 15’i ödenek aldı

İşsizlik fonu verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla fon büyüklüğü 428 milyar TL’ye ulaşırken, yılın ilk dört ayında fondan 43,1 milyar TL faiz geliri elde edildi.

2024 yılında fondan işverenlere 71 milyar TL kaynak aktarılırken, işsizlere aktarılan kaynak 45,7 milyar TL olmuştu.

BirGün'ün haberine göre, Bakırlıoğlu, 2025’in ilk 4 ayında yalnızca 469 bin kişinin işsizlik ödeneği aldığını belirtirken, bu sayının toplam işsizlerin yaklaşık yüzde 15’ine denk geldiğini, 2024 yılında işsizlik maaşına başvuruda bulunanlardan 100 kişiden 47’sinin ödeme alabildiğini de söyledi.

İşveren her yıl teşviklerle destekleniyor

CHP tarafından sunulan kanun teklifine göre, işsizlik ödeneğinden yararlanmak için gerekli olan “son 3 yılda 600 gün prim ödeme şartının” 360 güne indirilmesi ve ödenek bağlama oranının da yüzde 40’tan yüzde 60’a çıkarılması bulundu.

Bakırlıoğlu, “Bugün işsiz kalan milyonlarca yurttaşımız İşsizlik Sigortası Fonu’ndan faydalanamıyor. Toplam 500 milyar TL’ye yaklaşan bir fondan işsizler yararlanamıyor ama işveren her yıl teşviklerle destekleniyor. Bu nedenle işsizlik ödeneğinin kapsamı genişletilmeli, aylık ödemeler artırılmalıdır” dedi.