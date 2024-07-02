Alman devinden TL tahvil tavsiyesi: Ya şimdi ya hiçbir zaman!

Christian Wietoska öncülüğündeki analistler 'Ya şimdi, ya hiçbir zaman' ismiyle paylaştıkları raporda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ortodoks para politikasına 'güçlü bağlılığı', kredi notu güncellemeleri, cazip carry fırsatı ve en önemlisi içerideki algının değişmesi nedeniyle yükseliş beklentisinin makul olduğunu belirtti.

"Kur, enflasyondaki yavaşlamayı destekliyor"

Enflasyonun düşmesini beklediklerini belirten stratejistler "Buna ek olarak zayıflayan iç talep, sıkılaşan kredi koşulları, daha istikrarlı seyreden kur, enflasyondaki yavaşlamayı destekliyor. Bu da yapıcı tahminlerimizin en kritik yönleri" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, TL carry trade'de kalabalık pozisyonlanmanın aksine lira cinsi tahvillerde pozisyonlanmanın hala zayıf olduğunu belirterek "Bunun yanı sıra yaz aylarında net tahvil ihracının azalacağı beklentisi, TL tahvilleri destekleyebilir" değerlendirmesini yaptı.

Değerlemeler ucuz

Şu anki değerlemelerin ucuz olduğunu kaydeden Wietoska 10 yıllık tahvil getirilerinin bu yıl yaklaşık 400 baz puan düşüş için alanı olduğunu belirtti. Bu, yaklaşık yüzde 28 düşüş anlamına geliyor. 2 yıllık tahvil getirisinin ise 850 baz puan düşebileceği tahmini paylaşıldı.

Türk tahvillerinde yükseliş bekleyen sadece Deutsche Bank değil. Pictet Varlık Yönetimi de geçen hafta TL’de ağırlıklarını artırdıklarını ve portföylerine 2-5 yıllık tahviller eklediklerini söylemişti. Bunda, enflasyonun zirve seviyeyi gördüğü beklentisi ve Merkez Bankası'nın şahin sinyalleri etkili olmuştu.