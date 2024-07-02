  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Alman devinden TL tahvil tavsiyesi: Ya şimdi ya hiçbir zaman!
Takip Et

Alman devinden TL tahvil tavsiyesi: Ya şimdi ya hiçbir zaman!

Türkiye'yi 2024'ün en iyi yatırım adresi olarak seçen Deutsche Bank stratejistleri TL cinsi tahvillerin yatırımcılar için oldukça çekici olduğunu belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Alman devinden TL tahvil tavsiyesi: Ya şimdi ya hiçbir zaman!
Takip Et

Christian Wietoska öncülüğündeki analistler 'Ya şimdi, ya hiçbir zaman' ismiyle paylaştıkları raporda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ortodoks para politikasına 'güçlü bağlılığı', kredi notu güncellemeleri, cazip carry fırsatı ve en önemlisi içerideki algının değişmesi nedeniyle yükseliş beklentisinin makul olduğunu belirtti.

"Kur, enflasyondaki yavaşlamayı destekliyor"

Enflasyonun düşmesini beklediklerini belirten stratejistler "Buna ek olarak zayıflayan iç talep, sıkılaşan kredi koşulları, daha istikrarlı seyreden kur, enflasyondaki yavaşlamayı destekliyor. Bu da yapıcı tahminlerimizin en kritik yönleri" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, TL carry trade'de kalabalık pozisyonlanmanın aksine lira cinsi tahvillerde pozisyonlanmanın hala zayıf olduğunu belirterek "Bunun yanı sıra yaz aylarında net tahvil ihracının azalacağı beklentisi, TL tahvilleri destekleyebilir" değerlendirmesini yaptı.

Değerlemeler ucuz

Şu anki değerlemelerin ucuz olduğunu kaydeden Wietoska 10 yıllık tahvil getirilerinin bu yıl yaklaşık 400 baz puan düşüş için alanı olduğunu belirtti. Bu, yaklaşık yüzde 28 düşüş anlamına geliyor. 2 yıllık tahvil getirisinin ise 850 baz puan düşebileceği tahmini paylaşıldı.

Türk tahvillerinde yükseliş bekleyen sadece Deutsche Bank değil. Pictet Varlık Yönetimi de geçen hafta TL’de ağırlıklarını artırdıklarını ve portföylerine 2-5 yıllık tahviller eklediklerini söylemişti. Bunda, enflasyonun zirve seviyeyi gördüğü beklentisi ve Merkez Bankası'nın şahin sinyalleri etkili olmuştu.

Emekli maaş zammı enflasyon farkı ne kadar Temmuz 2024? Enflasyon farkı ne zaman yatacak?Emekli maaş zammı enflasyon farkı ne kadar Temmuz 2024? Enflasyon farkı ne zaman yatacak?Ekonomi

 

TRT 1 şifreli kanal nasıl açılır? Türkiye Avusturya maçı yeni frekans ayarlama nasıl yapılır?TRT 1 şifreli kanal nasıl açılır? Türkiye Avusturya maçı yeni frekans ayarlama nasıl yapılır?Spor

 

Memur, polis, öğretmen, hemşirenin zamlı maaşı ne kadar olacak? İşte muhtemel zamlı maaş listesiMemur, polis, öğretmen, hemşirenin zamlı maaşı ne kadar olacak? İşte muhtemel zamlı maaş listesiEkonomi

 

Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu: Dışarıda pazar kaybeden firma, içeride fiyat artırıyorProf. Dr. Erhan Aslanoğlu: Dışarıda pazar kaybeden firma, içeride fiyat artırıyorGündem

 