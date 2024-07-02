Emekli maaş zammı enflasyon farkı ne kadar Temmuz 2024? Enflasyon farkı ne zaman yatacak?

Emekli, memur ve memur emeklisi Temmuz zammı, 3 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak enflasyon verilerinden önce gündemdeki ilk madde halinde. Her sene belirlenen toplu sözleşme zam oranlarına ek enflasyon farkı alan memur ve emekliler, 6 aylık enflasyona göre elde edeceği enflasyon farklı zam oranlarını hesaplamaya koyuldu. Piyasa şartları göz önünde bulundurulduğunda daha düşük bir maaş seviyesinde kalan emekliler için enflasyon farkı hayati bir önem taşıyor. Ayrıca 6 aylık enflasyon oranları emekli, memur ve memur emeklisi maaşlarını etkileyeceği gibi polis, başkomiser, öğretmen, mühendis, hemşire, uzman doktor, vaiz ve avukatların alacakları zam oranlarını da etkileyecek. Peki emekli maaş zammı enflasyon farkı ne kadar Temmuz 2024? İşte tüm detaylar...

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI FARKI NE KADAR TEMMUZ 2024

Her yıl iki kez ocak ve temmuz dönemlerinde maaşlarına zam alan emekliler, 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49,25 oranında maaşlarına zam almıştı.

Milyonlarca memur ve emekli şimdi gözünü Haziran ayı enflasyonuna çevirdi.

Enflasyon yılın ilk 5 ayında yüzde 22,72 olarak gerçekleşti..

Gelecek olan Haziran verisine göre, alınacak zam oranı da netleşecek..

SGK BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ NE KADAR OLACAK?

Piyasada aylık enflasyon için tahminler yüzde 2 ila 3 arasında değişiyor..

Reuters'ın anketinde, Haziran için aylık yüzde 2,22, Anadolu Ajansı'nın anketinde yüzde 2,28 bekleniyor..

Piyasa Katılımcıları Anketi ise yüzde 2,52'ye işaret ediyor.

Aylık enflasyon yüzde 2 olarak gerçekleşirse, SGK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon toplamı kadar yani yüzde 24,72 zam alacak.

KÖK MAAŞ DETAYI CAN SIKICI

Kök aylığı 10 bin liranın altında olan emekliler içinse farklı bir durum söz konusu olacak.

Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emeklilerin maaşı bu rakama tamamlanıyor.

Enflasyon farkı zammı ise kök maaşa uygulanıyor.

Bu durumda zamlı maaşı 10 bin liranın altında kalan emekliler yine 10 bin lira almaya devam edecek.

ZAMLI GÜNCEL MEMUR MAAŞI TEMMUZ 2024 NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden doğan farkı alacaklar.

Bu durumda, memur ve memur emeklilerine yüzde 8,85 enflasyon farkı hakkı doğacak.

Bunun üzerine eklenen yüzde 10 toplu sözleşme zammıyla toplam oran yüzde 19,74'ü bulacak.

Aylık enflasyon yüzde 2,5 olursa, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı yüzde 25,22 artacak.

Memur ve memur emeklileri yüzde 9,38 enflasyon farkı alacak.

Maaşları yüzde 20,32 artacak.

Aylık enflasyonun yüzde 3 olması durumunda,, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı yüzde 25,72'ye yükselecek.

Memur ve memur emeklilerine yüzde 9,92 enflasyon farkı ödenecek.

Bu senaryoda maaşlarındaki zam oranı yüzde 20,92'ye çıkacak.

İşte kalem kalem olası zam oranları;

ÜNİVERSİTE MEZUNU MEMUR

Derece: 9/1

Unvan: Memur (üniversite mezunu)

2024 Ocak-Haziran maaşı: 34.235 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 41.202 TL



ŞUBE MÜDÜRÜ

Derece: 1/4

Unvan: Şube müdürü (üniversite mezunu)

2024 Ocak-Haziran maaşı: 49.467 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 59.533 TL



ÖĞRETMEN

Derece: 1/4

Unvan: Uzman öğretmen

2024 Ocak-Haziran maaşı: 44.085 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 53.056 TL

Derece: 1/4

Unvan: Öğretmen

2024 Ocak-Haziran maaşı: 39.781 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 47876 TL

POLİS VE BAŞKOMİSER

Derece: 3/1

Unvan: Başkomiser

2024 Ocak-Haziran maaşı: 48.920 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 58.875 TL

Derece: 8/1

Unvan: Polis memuru

2024 Ocak-Haziran maaşı: 44.292 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 53.305 TL



DOKTOR VE HEMŞİRE

Derece: 1/4

Unvan: Uzman doktor

2024 Ocak-Haziran maaşı: 82.026 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 98.718 TL

Derece: 5/1

Unvan: Hemşire (üniversite mezunu)

2024 Ocak-Haziran maaşı: 40.179 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 48.355 TL



MÜHENDİS

Derece: 1/4

Unvan: Mühendis

2024 Ocak-Haziran maaşı: 50.869 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 61.221 TL



TEKNİSYEN

Derece: 11/1

Unvan: Teknisyen

2024 Ocak-Haziran maaşı: 35.490 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 42.712 TL



PROFESÖR

Derece: 1/4

Unvan: Profesör

2024 Ocak-Haziran maaşı: 72.422 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 87.160 TL



ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Derece: 7/1

Unvan: Araştırma görevlisi

2024 Ocak-Haziran maaşı: 48.003 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 57.772 TL

VAİZ

Derece: 1/4

Unvan: Vaiz

2024 Ocak-Haziran maaşı: 41.582 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 50.044 TL



AVUKAT

Derece: 1/4

Unvan: Avukat

2024 Ocak-Haziran maaşı: 47823 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 57.555 TL

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NASIL BELİRLENİR?

Emekli maaş zamları, Türkiye'de genellikle enflasyon oranlarına bağlı olarak belirlenir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri, bu zam oranlarının temelini oluşturur. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, geçmiş altı aylık dönemin enflasyon oranına göre emekli maaşlarına zam yapılır. Ayrıca, hükümetin ekonomik politikaları ve sosyal güvenlik kurumlarının finansal durumu da zam oranlarını etkileyebilir. Emekliler için toplu sözleşmeler veya hükümetin özel düzenlemeleri de bu süreçte rol oynayabilir.

EMEKLİ MAAŞI ENFLASYON FARKI NEDİR, NE DEMEK?

Emekli maaş zammı, emeklilerin maaşlarının artırılması anlamına gelir ve genellikle enflasyon farkı dikkate alınarak yapılır. Enflasyon farkı, belirli bir dönemdeki enflasyon oranının, maaş artışlarına yansıtılmayan kısmıdır ve emekli maaşlarının alım gücünü korumak amacıyla maaşlara ek olarak eklenir. Bu sayede, emekliler enflasyon karşısında maaşlarının değerini kaybetmezler.