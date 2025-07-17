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Yerel Kalkınma Hamlesi başladı: 240 milyon TL’ye kadar destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 81 ilde 324 yatırım konusuna 240 milyon liraya kadar destek sağlayacak Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın ilk çağrısının başlatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Yerel Kalkınma Hamlesi başladı: 240 milyon TL’ye kadar destek
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır,, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nın ilk çağrısına dair detayları açıkladı.

Doğudan batıya kuzeyden güneye "Topyekün Kalkınma"nın gerçekleştirildiğini bildiren Kacır, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın ilk çağrısını başlatıyoruz. 81 ilde toplam 324 yatırım konusuna her bir yatırım için 240 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz. Başvuru tarihleri 1 Ağustos-30 Eylül 2025. Başvuru adresi 'https://yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr'. Şehirlerimizin potansiyelini harekete geçiriyor, sanayiden tarıma, teknolojiden turizme kadar pek çok sektörde yeni yatırımların önünü açıyoruz." dedi.

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