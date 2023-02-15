Anadolu Sigorta'dan deprem bölgesine 10 milyon TL yardım

Anadolu Sigorta'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun bugün yapılan toplantısında, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilimizi yıkıcı bir şekilde etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlarımıza destek olunması ve ilgili bölgelerde ortaya çıkan ihtiyaçların teminine yönelik olarak, AFAD'a 10 milyon TL tutarında bağış yapılmasına, AFAD'a yapılacak olan 10 milyon TL tutarındaki bağışın yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.