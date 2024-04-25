Ankara'da 3 katlı işyerinde yangın
Ankara'nın Akyurt ilçesinde, medikal malzeme üretimi yapan iş yerinin de bulunduğu 3 katlı binada çıkan yangın itfaiyenini müdahalesiyle söndürüldü.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Güzelhisar Mahallesi Çankırı Bulvarı'ndaki medikal malzeme ve mobilya üretimi yapılan iş yerlerinin de bulunduğu 3 katlı fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ve çevredeki plastik parçaların tutuşmasıyla büyüyen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başlatıldı.
Yangın sırasında dumandan etkilenen 12 kişi ambulansta tedavi edildi.