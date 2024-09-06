Ayşenur Ezgi Eygi kimdir? Batı Şeria’da İsrail zulmü: Ezgi Eygi neden öldürüldü?

Ayşenur Ezgi Eygi kimdir? Ezgi Eygi neden öldürüldü? Filistin’in Batı Şeria bölgesinde işgal güçlerinin hedefi olan Türk asıllı ABD’li aktivist Ayşenur Ezgi Eygi hayatını kaybetti. İşgal karşıtı gösterilerde gerçek silahla insanların üzerine ateş açan İsrail askerleri Eygi’yi kafasından yaraladı. Tedavi için hastaneye kaldırılan ISM görevlisi Eygi vefat etti.

AYŞENUR EZGİ EYGİ KİMDİR?

Ayşenur Ezgi Eygi Türk asıllı aktivisttir. 26 yaşında olan ve Batı Şeria’ya geçtiğimiz günlerde giden Eygi’nin 1998 doğumlu olduğu öğrenildi.

Eygi aslen Antalya doğumludur.

Türk asıllı olmasının yanı sıra ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi Uluslararası Dayanışma Hareketi'nde (ISM) gönüllü olarak çalışıyordu ve bu kapsamda Filistin’de düzenlenen barışçıl gösterilerde faaliyet gösteriyordu.

EZGİ EYGİ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Ezgi Eygi İsrail askerlerinin keyfi saldırgan tutumu nedeniyle öldürüldü. Batı Şeria’daki gösterilere gerçek silahla ve saldırganca müdahale eden İsrail askerleri Eygi’yi katletti.

Eygi, Filistin'de İsrail güçleri tarafından öldürülen üçüncü ISM gönüllüsü oldu. 2003 yılında Rachel Corrie ve 2004 yılında da Tom Hurndall Gazze'de İsrail ordusu tarafından öldürülmüştü.