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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Nisan 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 18 Nisan 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 18 Nisan tarihli son depremler listesi...

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Nisan 2024 son dakika depremler
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Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 18 Nisan son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.04.18 13:29:20  39.9630   41.3682        9.4      -.-  3.0  -.-   BUYUKTUY-PASINLER (ERZURUM)                       İlksel

2024.04.18 12:54:58  39.6493   29.4813        0.0      -.-  1.7  -.-   TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)                      İlksel

2024.04.18 11:59:57  36.2377   29.0282       19.5      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.04.18 11:47:58  38.1098   37.5287        8.5      -.-  1.8  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.04.18 10:22:13  40.4253   28.5692        8.4      -.-  1.8  -.-   ESENCE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI)            İlksel

2024.04.18 10:09:07  39.9490   39.6583        4.3      -.-  2.6  -.-   COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE)                       İlksel

2024.04.18 09:52:23  39.0895   27.5358        0.0      -.-  2.0  -.-   EGNEZ-SOMA (MANISA)                               İlksel

2024.04.18 09:51:05  40.8337   28.7370        6.2      -.-  2.0  -.-   AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel

2024.04.18 09:50:41  40.3522   25.8753       14.4      -.-  2.1  -.-   KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE)                      İlksel

2024.04.18 09:33:25  40.0547   36.0035        5.4      -.-  2.1  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.04.18 09:05:35  40.1982   27.4527       12.7      -.-  1.8  -.-   HODUL-GONEN (BALIKESIR)                           İlksel

2024.04.18 08:45:30  38.1480   36.6950        3.8      -.-  3.9  3.7   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.04.18 08:44:22  38.1705   36.7178        7.4      -.-  2.5  -.-   BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              İlksel

2024.04.18 08:13:45  38.5048   39.4202        8.2      -.-  1.9  -.-   YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG)                         İlksel

2024.04.18 08:08:22  38.2847   37.0803        7.4      -.-  2.8  -.-   BALIKCIL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.04.18 07:46:59  38.8258   37.4907        4.7      -.-  2.4  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.04.18 05:58:41  38.9448   27.8382        7.1      -.-  1.5  -.-   MEDAR-AKHISAR (MANISA)                            İlksel

2024.04.18 05:38:23  38.0472   38.2942        2.9      -.-  1.3  -.-   KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     İlksel

2024.04.18 05:14:08  36.7117   36.0757        7.4      -.-  1.6  -.-   PAYAS-DORTYOL (HATAY)                             İlksel

2024.04.18 04:37:30  39.9287   24.2527       11.9      -.-  2.6  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.04.18 04:36:53  38.3713   30.9583       11.5      -.-  1.6  -.-   KUMDANLI-YALVAC (ISPARTA)                         İlksel

2024.04.18 04:00:08  38.0925   38.2453        6.4      -.-  1.6  -.-   GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel

2024.04.18 03:43:20  37.8872   36.4895        6.6      -.-  1.9  -.-   DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.04.18 03:17:49  39.4370   41.1278       15.8      -.-  1.3  -.-   CIMENOZU-CAT (ERZURUM)                            İlksel

2024.04.18 03:15:38  40.2100   31.7467        5.0      -.-  2.4  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel

2024.04.18 02:53:53  40.7782   27.4562       18.1      -.-  1.5  -.-   YENIKOY-(TEKIRDAG)                                İlksel

2024.04.18 02:35:45  40.0723   35.9987        2.5      -.-  4.1  4.1   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.04.18 02:03:04  40.1042   35.9878        2.0      -.-  2.4  -.-   KURUCAY-ZILE (TOKAT)                              İlksel

2024.04.18 01:50:29  40.1102   35.9755        4.9      -.-  2.1  -.-   GOLCUK-ZILE (TOKAT)                               İlksel

2024.04.18 01:44:56  38.6167   26.7918        5.4      -.-  2.0  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.04.18 01:24:13  40.0838   36.0483        6.2      -.-  2.1  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.04.18 01:23:08  40.0637   36.1033        8.0      -.-  1.8  -.-   ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.04.18 01:22:03  40.1012   35.9742        5.1      -.-  1.9  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.04.18 01:15:07  40.0988   35.9872        5.1      -.-  1.9  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.04.18 01:10:51  37.9052   36.5565        7.9      -.-  2.1  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                             İlksel

2024.04.18 01:06:58  40.0875   35.9683        2.4      -.-  4.8  4.7   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)                 İlksel

2024.04.18 00:25:27  38.0455   37.6163        2.0      -.-  2.5  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.04.18 00:09:51  36.2758   36.2155        3.6      -.-  1.5  -.-   HASANLI-(HATAY)                                   İlksel

 AFAD 18 Nisan son depremler listesi

Tarih             Saat          Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip         Büyüklük             Yer        

2024-04-18 12:08:22       37.40556              36.825   7.4          ML         1.0          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-04-18 11:59:56       36.185   28.93972              7.01       ML         2.0          Akdeniz - [33.82 km] Seydikemer (Muğla)         

2024-04-18 11:47:57       38.12167              37.43694              7.05       ML         1.9          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-04-18 10:39:59       37.46028              36.93806              7.0          ML         1.4          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-04-18 10:22:12       40.495   28.555   7.02       ML         1.7          Marmara Denizi - [14.50 km] Karacabey (Bursa)              

2024-04-18 10:09:08       39.93528              39.7       10.34     ML         2.4          Kelkit (Gümüşhane)     

2024-04-18 09:52:24       39.09583              27.55278              6.93       ML         1.9          Soma (Manisa)

2024-04-18 09:51:05       40.81972              28.73306              7.06       ML         1.9          Marmara Denizi - [17.33 km] Avcılar (İstanbul)               

2024-04-18 09:50:41       40.355   25.89944              7.02       ML         2.0          Ege Denizi - [13.50 km] Gökçeada (Çanakkale) 

2024-04-18 09:47:50       37.17361              36.96583              8.05       ML         1.6          Nurdağı (Gaziantep)     

2024-04-18 09:33:26       40.05806              35.9525                7.0          ML         1.8          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-18 09:19:13       37.98194              36.30417              7.0          ML         1.7          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-04-18 09:05:35       40.1775                27.45111              7.0          ML         1.8          Gönen (Balıkesir)           

2024-04-18 08:45:31       38.14361              36.69222              11.35     ML         3.9          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-04-18 08:13:47       38.50028              39.41056              7.0          ML         1.5          Hazar Gölü - [05.19 km] Merkez (Elazığ)               

2024-04-18 08:08:23       38.26778              37.09139              7.0          ML         2.8          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-04-18 07:46:59       38.80389              37.43472              10.56     ML         2.3          Gürün (Sivas)   

2024-04-18 07:18:24       38.29611              38.26722              7.33       ML         1.0          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-04-18 07:14:55       38.85444              37.44556              10.11     ML         1.3          Gürün (Sivas)   

2024-04-18 06:40:57       38.10861              36.995   4.65       ML         1.3          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-04-18 06:27:50       37.85056              37.85833              7.0          ML         1.2          Gölbaşı (Adıyaman)      

2024-04-18 06:25:38       40.04944              35.9725                7.0          ML         1.5          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-18 05:58:44       38.95111              27.88583              9.98       ML         1.4          Akhisar (Manisa)            

2024-04-18 05:38:24       38.05278              38.315   7.0          ML         1.3          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-04-18 05:37:31       38.28528              38.81778              7.0          ML         1.0          Pütürge (Malatya)         

2024-04-18 05:14:09       36.70639              36.12778              11.7       ML         1.8          Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.89 km] İskenderun (Hatay)       

2024-04-18 04:36:54       38.41     30.91694              7.03       ML         1.2          Çay (Afyonkarahisar)    

2024-04-18 04:00:11       38.07528              38.36889              7.0          ML         1.6          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-04-18 03:43:21       37.89417              36.51083              7.0          ML         2.1          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-04-18 03:17:47       39.52778              40.43917              7.0          ML         1.4          Tercan (Erzincan)           

2024-04-18 03:15:40       40.19     31.77333              7.0          ML         2.4          Beypazarı (Ankara)        

2024-04-18 02:35:46       40.08194              35.96833              7.0          MW       4.1          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-18 01:06:59       40.05611              35.9775                9.97       MW       4.7          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-18 00:25:28       38.03056              37.60806              7.0          ML         2.6          Doğanşehir (Malatya)