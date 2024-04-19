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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Nisan 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 19 Nisan 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 19 Nisan tarihli son depremler listesi...

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Nisan 2024 son dakika depremler
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Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 19 Nisan son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.04.19 13:40:36  40.0540   36.0063        5.0      -.-  2.6  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.04.19 13:34:18  38.0647   37.5625       10.0      -.-  2.0  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.04.19 13:16:35  40.0775   36.0882       13.3      -.-  1.2  -.-   DEVECIKARGIN-ARTOVA (TOKAT)                       İlksel

2024.04.19 13:05:33  40.0402   36.0927        5.0      -.-  1.8  -.-   ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.04.19 12:58:36  40.0460   36.0155        5.0      -.-  3.2  3.2   DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)                         İlksel

2024.04.19 12:49:18  40.7817   31.0802       19.5      -.-  1.7  -.-   KUSACMASI-(DUZCE)                                 İlksel

2024.04.19 12:37:55  38.8242   31.3425        6.1      -.-  1.6  -.-   CAYKISLA-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)                 İlksel

2024.04.19 12:27:51  40.0697   35.9965        5.0      -.-  2.3  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.04.19 12:20:46  40.0770   35.9763        4.1      -.-  1.4  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.04.19 12:08:30  40.0788   35.9960        4.0      -.-  1.4  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.04.19 11:55:44  40.0415   36.0512        6.8      -.-  1.8  -.-   DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)                         İlksel

2024.04.19 11:50:30  38.8442   37.4753        5.5      -.-  2.5  -.-   ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)                           İlksel

2024.04.19 11:45:16  37.3358   36.8950       15.9      -.-  1.6  -.-   HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.04.19 11:12:58  40.0540   36.0575        5.3      -.-  1.9  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.04.19 11:02:20  37.8078   26.8652        6.0      -.-  4.4  4.2   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2024.04.19 10:51:30  40.0810   35.9502        5.9      -.-  1.5  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)                 İlksel

2024.04.19 10:35:00  39.9025   28.7662        0.0      -.-  1.8  -.-   LETAFET-ORHANELI (BURSA)                          İlksel

2024.04.19 10:19:39  37.1078   32.1562        5.0      -.-  2.6  -.-   KARACAHISAR-BOZKIR (KONYA)                        İlksel

2024.04.19 10:10:36  38.0765   37.5122       10.0      -.-  2.4  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.04.19 10:07:04  39.0555   27.5592        0.0      -.-  2.0  -.-   EGNEZ-SOMA (MANISA)                               İlksel

2024.04.19 09:58:27  40.0295   36.0217        5.0      -.-  2.3  -.-   DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)                         İlksel

2024.04.19 09:53:10  39.9957   36.0992        5.0      -.-  1.8  -.-   SULUSARAY (TOKAT)                                 İlksel

2024.04.19 09:49:11  37.3800   36.8672        5.5      -.-  1.9  -.-   TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                          İlksel

2024.04.19 09:42:43  40.0660   35.9843        2.1      -.-  3.0  3.0   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel

2024.04.19 09:32:32  40.0852   36.0460        5.2      -.-  2.5  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.04.19 09:30:02  40.0347   36.0782        5.0      -.-  1.6  -.-   ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.04.19 09:22:22  40.0558   35.9818       12.1      -.-  1.4  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel

2024.04.19 09:18:07  40.0855   35.9913       11.7      -.-  1.5  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.04.19 09:14:45  34.5888   30.8987       20.1      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.04.19 09:07:57  40.0783   35.9835        4.2      -.-  3.3  3.3   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.04.19 09:06:52  40.0645   35.9588        5.0      -.-  2.2  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)                 İlksel

2024.04.19 08:31:35  40.0300   36.0585        5.4      -.-  1.9  -.-   ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.04.19 08:25:18  37.6837   35.5935        7.8      -.-  1.8  -.-   MARANKECILI-KOZAN (ADANA)                         İlksel

2024.04.19 08:13:15  39.7007   36.0695        5.0      -.-  1.7  -.-   UCKARAAGAC-AKDAGMADENI (YOZGAT)                   İlksel

2024.04.19 08:10:11  38.0612   29.0012       12.2      -.-  1.7  -.-   ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)                          İlksel

2024.04.19 07:45:35  40.0815   36.0068        5.0      -.-  2.2  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.04.19 07:36:50  36.1265   29.0665       13.5      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.04.19 07:29:33  40.0692   35.9817       14.7      -.-  1.4  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel

2024.04.19 07:19:51  40.0622   35.9748        5.0      -.-  3.5  3.4   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel

2024.04.19 06:58:58  40.0667   35.9577        5.0      -.-  1.5  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)                 İlksel

2024.04.19 06:56:19  40.0597   35.9755        5.0      -.-  2.2  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel

2024.04.19 06:31:53  40.0663   36.0498        5.6      -.-  1.3  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.04.19 06:11:38  38.1425   37.8557        7.6      -.-  1.7  -.-   POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel

2024.04.19 06:06:25  40.0585   36.0220        5.0      -.-  1.6  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.04.19 06:03:02  38.8842   37.3935        5.0      -.-  1.9  -.-   DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS)                          İlksel

2024.04.19 05:50:24  40.0845   35.9470        5.0      -.-  1.8  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)                 İlksel

2024.04.19 05:44:51  40.0688   35.9803        5.0      -.-  2.8  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel

2024.04.19 05:41:22  40.0668   35.9800        5.0      -.-  2.7  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel

2024.04.19 05:33:43  40.0607   36.0132        5.0      -.-  2.5  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.04.19 05:26:03  40.0580   35.9643        5.6      -.-  1.4  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel

2024.04.19 05:24:32  38.6452   25.4443       11.4      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.04.19 05:16:53  40.0865   35.9688        5.0      -.-  2.5  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)                 İlksel

2024.04.19 05:01:47  40.0567   35.9767        5.0      -.-  3.6  3.8   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel

2024.04.19 04:48:27  40.8605   31.7415        5.6      -.-  2.6  -.-   BAGISLAR-(BOLU)                                   İlksel

2024.04.19 04:22:00  39.7023   25.7068        6.9      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.04.19 04:21:46  40.0590   35.9653        2.4      -.-  1.7  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel

2024.04.19 04:20:34  40.0723   35.9607        5.0      -.-  2.2  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)                 İlksel

2024.04.19 04:16:18  38.2098   37.6940       19.0      -.-  1.2  -.-   ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)            İlksel

2024.04.19 03:57:13  40.0625   35.9927        1.5      -.-  2.0  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.04.19 03:56:01  37.0642   42.3990       10.0      -.-  2.4  -.-   OVAKOY-SILOPI (SIRNAK)                            İlksel

2024.04.19 03:46:03  40.0765   35.9657        5.0      -.-  1.7  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)                 İlksel

2024.04.19 03:30:12  40.0983   35.9198        8.1      -.-  1.2  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)                 İlksel

2024.04.19 03:26:12  36.2135   27.5203       13.2      -.-  2.7  -.-   DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                    İlksel

2024.04.19 03:23:19  39.9450   39.7207        6.5      -.-  2.0  -.-   OBALAR-KELKIT (GUMUSHANE)                         İlksel

2024.04.19 03:15:54  39.6817   27.2187       15.0      -.-  1.8  -.-   ARMUTCUK-YENICE (CANAKKALE)                       İlksel

2024.04.19 03:15:15  40.0790   35.9947        6.1      -.-  1.6  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.04.19 03:05:26  40.0565   35.9913        4.5      -.-  1.2  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel

2024.04.19 03:01:41  37.9285   35.3292       17.9      -.-  1.5  -.-   ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI)                        İlksel

2024.04.19 02:58:27  40.0502   36.1008        4.4      -.-  1.4  -.-   ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.04.19 02:35:39  40.0655   35.9575        5.0      -.-  3.0  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)                 İlksel

2024.04.19 02:34:37  38.8682   32.4230        1.2      -.-  1.9  -.-   ZAFERIYE-CIHANBEYLI (KONYA)                       İlksel

2024.04.19 02:32:15  40.0695   35.9737        5.0      -.-  1.7  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel

2024.04.19 02:28:55  40.0632   36.0223        6.7      -.-  1.4  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.04.19 02:22:05  40.2083   36.0512        1.3      -.-  2.0  -.-   ARMUTALAN-ZILE (TOKAT)                            İlksel

2024.04.19 02:20:39  40.0602   35.9388        4.2      -.-  1.2  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)                 İlksel

2024.04.19 02:15:31  38.3402   27.2147        2.3      -.-  1.7  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel

2024.04.19 02:13:24  40.0618   36.1255        8.8      -.-  1.3  -.-   CIKRIK-YESILYURT (TOKAT)                          İlksel

2024.04.19 02:11:35  40.0953   36.0618        5.0      -.-  1.0  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.04.19 02:07:06  38.0973   36.5300        2.5      -.-  2.3  -.-   ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.04.19 01:59:18  36.9525   39.8230        5.0      -.-  2.0  -.-   KAVURGA-VIRANSEHIR (SANLIURFA)                    İlksel

2024.04.19 01:54:30  40.0737   36.0915        5.4      -.-  1.4  -.-   DEVECIKARGIN-ARTOVA (TOKAT)                       İlksel

2024.04.19 01:52:31  40.0650   36.0715        5.3      -.-  1.3  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.04.19 01:49:40  40.0588   36.0490        5.0      -.-  3.2  3.2   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.04.19 01:44:47  37.1205   36.8110        5.8      -.-  1.5  -.-   DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel

2024.04.19 01:42:41  40.0728   36.0523        1.8      -.-  2.0  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.04.19 01:42:22  39.3020   41.6743        5.4      -.-  2.2  -.-   KARAAGAC-HINIS (ERZURUM)                          İlksel

2024.04.19 01:34:33  40.0485   35.9955        6.8      -.-  1.3  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel

2024.04.19 01:32:53  40.0207   36.0653        8.9      -.-  1.4  -.-   SULUSARAY (TOKAT)                                 İlksel

2024.04.19 01:20:04  40.0390   36.0507        4.7      -.-  1.7  -.-   DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)                         İlksel

2024.04.19 01:18:24  40.0525   36.0218        5.7      -.-  1.4  -.-   DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)                         İlksel

2024.04.19 01:16:16  40.0777   35.9810        5.5      -.-  1.4  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.04.19 01:12:06  40.0673   35.9947        6.6      -.-  1.9  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.04.19 00:58:01  40.1068   36.0072       15.7      -.-  1.2  -.-   KURUCAY-ZILE (TOKAT)                              İlksel

2024.04.19 00:57:29  38.7807   37.1730        6.0      -.-  1.4  -.-   KIZILOREN-GURUN (SIVAS)                           İlksel

2024.04.19 00:55:47  40.0630   36.0790        5.0      -.-  2.0  -.-   ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.04.19 00:42:16  40.0680   35.9900        4.2      -.-  2.2  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.04.19 00:38:44  35.5828   26.3517       26.7      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.04.19 00:32:32  40.0878   35.9660       17.1      -.-  2.4  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)                 İlksel

2024.04.19 00:30:34  40.0600   35.9797        7.1      -.-  2.5  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel

2024.04.19 00:21:55  40.0567   36.0475       11.8      -.-  1.8  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.04.19 00:16:29  40.0600   35.9632        4.5      -.-  3.3  3.3   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel

2024.04.19 00:09:53  40.0570   35.9947        5.0      -.-  4.2  4.2   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel

 AFAD 19 Nisan son depremler listesi

Tarih            Saat          Enlem                   Boylam    Derinlik(Km)  Tip    Büyüklük             Yer       

2024-04-19 13:26:58       38.31139              38.95083              7.0          ML         1.2          Pütürge (Malatya)         

2024-04-19 13:20:50       39.97833              31.88722              7.0          ML         1.8          Beypazarı (Ankara)        

2024-04-19 13:05:34       40.05028              36.00778              6.98       ML         1.3          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-19 13:04:22       39.4375                28.15639              7.02       ML         1.2          Bigadiç (Balıkesir)           

2024-04-19 13:01:11       40.03111              36.05556              6.9          ML         1.3          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-19 12:58:37       40.04278              35.98611              13.66     ML         3.0          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-19 12:47:53       38.22861              37.88722              7.22       ML         1.2          Doğanşehir (Malatya)  

2024-04-19 12:37:56       38.84139              31.29056              7.0          ML         1.4          Emirdağ (Afyonkarahisar)          

2024-04-19 12:35:02       36.36972              37.66     7.01       ML         1.7          El Bab, Halep (Suriye) - [37.84 km] Elbeyli (Kilis)               

2024-04-19 12:27:52       40.07167              35.985   7.0          ML         2.2          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-19 12:20:45       40.07306              35.96083              7.03       ML         1.4          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-19 12:11:14       39.74139              30.1725                7.0          ML         1.2          İnönü (Eskişehir)            

2024-04-19 12:08:29       40.09     36.02861              6.85       ML         1.0          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-19 12:07:50       38.62722              38.55139              7.0          ML         1.1          Baskil (Elazığ)    

2024-04-19 11:55:44       40.07611              35.955   7.0          ML         1.6          Kadışehri (Yozgat)          

2024-04-19 11:50:28       38.82528              37.46861              7.0          ML         2.5          Gürün (Sivas)   

2024-04-19 11:45:16       37.36     36.8225                2.14       ML         1.8          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-04-19 11:12:58       40.06833              35.97583              6.52       ML         1.4          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-19 11:03:22       40.05694              35.97417              6.97       ML         2.3          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-19 11:02:20       37.82722              26.8425                6.97       MW       4.5          Ege Denizi - [27.90 km] Seferihisar (İzmir)               

2024-04-19 10:55:57       40.0075                27.32111              7.0          ML         1.5          Yenice (Çanakkale)        

2024-04-19 10:51:30       40.07028              35.95361              6.99       ML         1.3          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-19 10:34:59       39.8525                28.86139              6.99       ML         1.7          Büyükorhan (Bursa)      

2024-04-19 10:19:40       37.11278              32.19     12.11     ML         2.4          Bozkır (Konya) 

2024-04-19 10:18:23       37.36722              36.97167              12.58     ML         1.2          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-04-19 10:13:46       38.09861              38.40806              7.21       ML         1.8          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-04-19 10:10:36       38.05139              37.48972              7.0          ML         2.3          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-04-19 09:58:27       40.02861              35.94833              6.86       ML         2.3          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-19 09:53:09       40.19361              36.08194              7.13       ML         1.5          Zile (Tokat)        

2024-04-19 09:49:10       37.35     36.83889              3.54       ML         2.0          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-04-19 09:42:43       40.05833              35.95972              6.99       ML         2.8          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-19 09:32:32       40.075   36.01833              7.05       ML         2.3          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-19 09:30:02       40.01778              35.98944              6.89       ML         1.3          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-19 09:22:21       40.07056              36.00972              9.98       ML         1.1          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-19 09:18:09       40.01694              35.96306              7.05       ML         1.3          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-19 09:07:57       40.05333              35.95222              6.96       ML         3.1          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-19 09:06:52       40.0375                35.96389              6.92       ML         1.9          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-19 08:31:36       40.075   35.95     7.0          ML         1.6          Kadışehri (Yozgat)          

2024-04-19 08:25:19       37.64167              35.52194              6.98       ML         1.8          Aladağ (Adana)               

2024-04-19 08:13:15       39.63861              36.07694              6.99       ML         1.5          Akdağmadeni (Yozgat)

2024-04-19 08:10:11       38.05278              28.99917              7.0          ML         1.6          Güney (Denizli)               

2024-04-19 07:45:35       40.06833              35.96972              6.98       ML         2.2          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-19 07:36:49       36.08472              29.02083              19.83     ML         2.2          Akdeniz - [34.24 km] Kaş (Antalya)        

2024-04-19 07:19:52       40.06194              35.96361              10.22     ML         3.3          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-19 06:56:19       40.06389              35.93361              7.0          ML         2.1          Kadışehri (Yozgat)          

2024-04-19 06:48:45       40.04528              35.93917              7.0          ML         1.3          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-19 06:39:58       40.00056              35.90194              6.66       ML         1.1          Kadışehri (Yozgat)          

2024-04-19 06:11:37       38.10694              37.80139              8.41       ML         1.7          Doğanşehir (Malatya)  

2024-04-19 06:06:25       40.04833              35.9575                6.96       ML         1.5          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-19 06:03:02       38.90361              37.33444              6.99       ML         1.9          Gürün (Sivas)   

2024-04-19 05:50:24       40.05889              35.95583              7.0          ML         1.7          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-19 05:48:52       37.8575                26.85972              7.04       ML         1.7          Ege Denizi - [24.30 km] Seferihisar (İzmir)               

2024-04-19 05:44:52       40.0775                35.97222              5.68       ML         2.7          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-19 05:43:55       37.87361              26.85222              7.0          ML         1.8          Ege Denizi - [22.69 km] Seferihisar (İzmir)               

2024-04-19 05:41:22       40.05167              35.9875                6.03       ML         2.7          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-19 05:36:56       39.06833              26.68583              12.45     ML         1.3          Ege Denizi - [12.84 km] Dikili (İzmir)       

2024-04-19 05:33:43       40.04806              36.02333              7.73       ML         2.5          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-19 05:29:30       37.85556              26.85306              7.01       ML         1.4          Ege Denizi - [24.63 km] Seferihisar (İzmir)               

2024-04-19 05:26:02       40.01111              35.96944              6.92       ML         1.3          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-19 05:24:35       38.69056              25.64139              6.36       ML         2.3          Ege Denizi - [65.53 km] Karaburun (İzmir)               

2024-04-19 05:16:53       40.06056              35.95944              7.0          ML         2.3          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-19 05:01:47       40.04639              35.95639              7.0          ML         3.5          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-19 04:48:27       40.85389              31.74222              5.89       ML         2.4          Merkez (Bolu) 

2024-04-19 04:45:15       40.05056              35.9375                6.96       ML         1.1          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-19 04:32:03       40.07056              36.04139              8.59       ML         1.0          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-19 04:22:00       39.71611              25.75139              7.11       ML         2.0          Ege Denizi - [29.52 km] Bozcaada (Çanakkale)               

2024-04-19 04:21:47       40.06667              35.95083              7.01       ML         1.8          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-19 04:20:35       40.06833              35.93972              7.01       ML         2.1          Kadışehri (Yozgat)          

2024-04-19 04:16:20       38.23722              37.75417              7.0          ML         1.2          Akçadağ (Malatya)        

2024-04-19 04:00:10       40.02944              35.98583              7.0          ML         1.0          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-19 03:57:13       40.05306              35.97389              6.59       ML         2.0          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-19 03:56:01       37.07583              42.40639              6.4          ML         2.1          Simele, Duhok (Irak) - [05.92 km] Silopi (Şırnak)               

2024-04-19 03:51:57       40.02139              36.0025                7.02       ML         1.1          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-19 03:46:04       40.05417              35.9375                7.1          ML         1.8          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-19 03:33:35       40.13417              36.06306              6.75       ML         1.0          Zile (Tokat)        

2024-04-19 03:30:12       40.05056              35.95778              7.12       ML         1.2          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-19 03:26:13       36.20722              27.63361              9.49       ML         2.2          Ege Denizi - [55.11 km] Datça (Muğla)  

2024-04-19 03:23:19       39.93972              39.70972              6.98       ML         1.7          Kelkit (Gümüşhane)     

2024-04-19 03:15:54       39.70028              27.21861              6.97       ML         1.6          Yenice (Çanakkale)        

2024-04-19 03:15:15       40.07361              35.99611              6.99       ML         1.5          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-19 03:14:45       40.09778              36.02194              6.97       ML         1.0          Zile (Tokat)        

2024-04-19 03:05:27       40.04     35.92083              7.05       ML         1.1          Kadışehri (Yozgat)          

2024-04-19 03:01:44       37.93889              35.35806              7.06       ML         1.7          Yahyalı (Kayseri)             

2024-04-19 02:52:34       38.38889              37.10056              11.2       ML         1.3          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-04-19 02:45:51       38.79306              37.33556              6.81       ML         1.3          Gürün (Sivas)   

2024-04-19 02:35:39       40.05333              35.95417              6.56       ML         3.0          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-19 02:34:38       38.815   32.41306              5.5          ML         1.8          Cihanbeyli (Konya)        

2024-04-19 02:28:55       40.05222              35.97917              6.95       ML         1.5          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-19 02:22:02       40.06083              35.97306              6.96       ML         1.9          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-19 02:15:31       38.32667              27.18972              9.16       ML         1.5          Buca (İzmir)      

2024-04-19 02:13:26       40.07722              35.92694              7.6          ML         1.3          Kadışehri (Yozgat)          

2024-04-19 02:11:37       40.01833              35.97194              6.92       ML         1.2          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-19 02:07:06       38.04556              36.54694              6.63       ML         2.3          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-04-19 01:59:12       36.97694              40.01444              9.93       ML         2.1          Ceylanpınar (Şanlıurfa)

2024-04-19 01:49:40       40.06139              36.04417              5.93       ML         3.1          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-19 01:44:48       37.11028              36.80028              7.76       ML         1.9          Nurdağı (Gaziantep)     

2024-04-19 01:42:41       40.07167              36.02139              6.97       ML         1.8          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-19 01:42:21       39.26056              41.65472              7.01       ML         2.2          Hınıs (Erzurum)               

2024-04-19 01:40:16       40.02611              36.00833              5.75       ML         1.1          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-19 01:34:33       40.03694              35.92306              7.01       ML         1.3          Kadışehri (Yozgat)