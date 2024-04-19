Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Nisan 2024 son dakika depremler

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 19 Nisan son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2024.04.19 13:40:36 40.0540 36.0063 5.0 -.- 2.6 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 13:34:18 38.0647 37.5625 10.0 -.- 2.0 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2024.04.19 13:16:35 40.0775 36.0882 13.3 -.- 1.2 -.- DEVECIKARGIN-ARTOVA (TOKAT) İlksel

2024.04.19 13:05:33 40.0402 36.0927 5.0 -.- 1.8 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 12:58:36 40.0460 36.0155 5.0 -.- 3.2 3.2 DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 12:49:18 40.7817 31.0802 19.5 -.- 1.7 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel

2024.04.19 12:37:55 38.8242 31.3425 6.1 -.- 1.6 -.- CAYKISLA-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel

2024.04.19 12:27:51 40.0697 35.9965 5.0 -.- 2.3 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 12:20:46 40.0770 35.9763 4.1 -.- 1.4 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 12:08:30 40.0788 35.9960 4.0 -.- 1.4 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 11:55:44 40.0415 36.0512 6.8 -.- 1.8 -.- DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 11:50:30 38.8442 37.4753 5.5 -.- 2.5 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.04.19 11:45:16 37.3358 36.8950 15.9 -.- 1.6 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.19 11:12:58 40.0540 36.0575 5.3 -.- 1.9 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 11:02:20 37.8078 26.8652 6.0 -.- 4.4 4.2 SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2024.04.19 10:51:30 40.0810 35.9502 5.9 -.- 1.5 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel

2024.04.19 10:35:00 39.9025 28.7662 0.0 -.- 1.8 -.- LETAFET-ORHANELI (BURSA) İlksel

2024.04.19 10:19:39 37.1078 32.1562 5.0 -.- 2.6 -.- KARACAHISAR-BOZKIR (KONYA) İlksel

2024.04.19 10:10:36 38.0765 37.5122 10.0 -.- 2.4 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.19 10:07:04 39.0555 27.5592 0.0 -.- 2.0 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel

2024.04.19 09:58:27 40.0295 36.0217 5.0 -.- 2.3 -.- DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 09:53:10 39.9957 36.0992 5.0 -.- 1.8 -.- SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 09:49:11 37.3800 36.8672 5.5 -.- 1.9 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.19 09:42:43 40.0660 35.9843 2.1 -.- 3.0 3.0 TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 09:32:32 40.0852 36.0460 5.2 -.- 2.5 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 09:30:02 40.0347 36.0782 5.0 -.- 1.6 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 09:22:22 40.0558 35.9818 12.1 -.- 1.4 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 09:18:07 40.0855 35.9913 11.7 -.- 1.5 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 09:14:45 34.5888 30.8987 20.1 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2024.04.19 09:07:57 40.0783 35.9835 4.2 -.- 3.3 3.3 BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 09:06:52 40.0645 35.9588 5.0 -.- 2.2 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel

2024.04.19 08:31:35 40.0300 36.0585 5.4 -.- 1.9 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 08:25:18 37.6837 35.5935 7.8 -.- 1.8 -.- MARANKECILI-KOZAN (ADANA) İlksel

2024.04.19 08:13:15 39.7007 36.0695 5.0 -.- 1.7 -.- UCKARAAGAC-AKDAGMADENI (YOZGAT) İlksel

2024.04.19 08:10:11 38.0612 29.0012 12.2 -.- 1.7 -.- ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) İlksel

2024.04.19 07:45:35 40.0815 36.0068 5.0 -.- 2.2 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 07:36:50 36.1265 29.0665 13.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2024.04.19 07:29:33 40.0692 35.9817 14.7 -.- 1.4 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 07:19:51 40.0622 35.9748 5.0 -.- 3.5 3.4 TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 06:58:58 40.0667 35.9577 5.0 -.- 1.5 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel

2024.04.19 06:56:19 40.0597 35.9755 5.0 -.- 2.2 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 06:31:53 40.0663 36.0498 5.6 -.- 1.3 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 06:11:38 38.1425 37.8557 7.6 -.- 1.7 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2024.04.19 06:06:25 40.0585 36.0220 5.0 -.- 1.6 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 06:03:02 38.8842 37.3935 5.0 -.- 1.9 -.- DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.04.19 05:50:24 40.0845 35.9470 5.0 -.- 1.8 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel

2024.04.19 05:44:51 40.0688 35.9803 5.0 -.- 2.8 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 05:41:22 40.0668 35.9800 5.0 -.- 2.7 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 05:33:43 40.0607 36.0132 5.0 -.- 2.5 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 05:26:03 40.0580 35.9643 5.6 -.- 1.4 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 05:24:32 38.6452 25.4443 11.4 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2024.04.19 05:16:53 40.0865 35.9688 5.0 -.- 2.5 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel

2024.04.19 05:01:47 40.0567 35.9767 5.0 -.- 3.6 3.8 TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 04:48:27 40.8605 31.7415 5.6 -.- 2.6 -.- BAGISLAR-(BOLU) İlksel

2024.04.19 04:22:00 39.7023 25.7068 6.9 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2024.04.19 04:21:46 40.0590 35.9653 2.4 -.- 1.7 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 04:20:34 40.0723 35.9607 5.0 -.- 2.2 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel

2024.04.19 04:16:18 38.2098 37.6940 19.0 -.- 1.2 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.19 03:57:13 40.0625 35.9927 1.5 -.- 2.0 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 03:56:01 37.0642 42.3990 10.0 -.- 2.4 -.- OVAKOY-SILOPI (SIRNAK) İlksel

2024.04.19 03:46:03 40.0765 35.9657 5.0 -.- 1.7 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel

2024.04.19 03:30:12 40.0983 35.9198 8.1 -.- 1.2 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel

2024.04.19 03:26:12 36.2135 27.5203 13.2 -.- 2.7 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2024.04.19 03:23:19 39.9450 39.7207 6.5 -.- 2.0 -.- OBALAR-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel

2024.04.19 03:15:54 39.6817 27.2187 15.0 -.- 1.8 -.- ARMUTCUK-YENICE (CANAKKALE) İlksel

2024.04.19 03:15:15 40.0790 35.9947 6.1 -.- 1.6 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 03:05:26 40.0565 35.9913 4.5 -.- 1.2 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 03:01:41 37.9285 35.3292 17.9 -.- 1.5 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel

2024.04.19 02:58:27 40.0502 36.1008 4.4 -.- 1.4 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 02:35:39 40.0655 35.9575 5.0 -.- 3.0 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel

2024.04.19 02:34:37 38.8682 32.4230 1.2 -.- 1.9 -.- ZAFERIYE-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel

2024.04.19 02:32:15 40.0695 35.9737 5.0 -.- 1.7 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 02:28:55 40.0632 36.0223 6.7 -.- 1.4 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 02:22:05 40.2083 36.0512 1.3 -.- 2.0 -.- ARMUTALAN-ZILE (TOKAT) İlksel

2024.04.19 02:20:39 40.0602 35.9388 4.2 -.- 1.2 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel

2024.04.19 02:15:31 38.3402 27.2147 2.3 -.- 1.7 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2024.04.19 02:13:24 40.0618 36.1255 8.8 -.- 1.3 -.- CIKRIK-YESILYURT (TOKAT) İlksel

2024.04.19 02:11:35 40.0953 36.0618 5.0 -.- 1.0 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 02:07:06 38.0973 36.5300 2.5 -.- 2.3 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.19 01:59:18 36.9525 39.8230 5.0 -.- 2.0 -.- KAVURGA-VIRANSEHIR (SANLIURFA) İlksel

2024.04.19 01:54:30 40.0737 36.0915 5.4 -.- 1.4 -.- DEVECIKARGIN-ARTOVA (TOKAT) İlksel

2024.04.19 01:52:31 40.0650 36.0715 5.3 -.- 1.3 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 01:49:40 40.0588 36.0490 5.0 -.- 3.2 3.2 ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 01:44:47 37.1205 36.8110 5.8 -.- 1.5 -.- DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2024.04.19 01:42:41 40.0728 36.0523 1.8 -.- 2.0 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 01:42:22 39.3020 41.6743 5.4 -.- 2.2 -.- KARAAGAC-HINIS (ERZURUM) İlksel

2024.04.19 01:34:33 40.0485 35.9955 6.8 -.- 1.3 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 01:32:53 40.0207 36.0653 8.9 -.- 1.4 -.- SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 01:20:04 40.0390 36.0507 4.7 -.- 1.7 -.- DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 01:18:24 40.0525 36.0218 5.7 -.- 1.4 -.- DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 01:16:16 40.0777 35.9810 5.5 -.- 1.4 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 01:12:06 40.0673 35.9947 6.6 -.- 1.9 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 00:58:01 40.1068 36.0072 15.7 -.- 1.2 -.- KURUCAY-ZILE (TOKAT) İlksel

2024.04.19 00:57:29 38.7807 37.1730 6.0 -.- 1.4 -.- KIZILOREN-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.04.19 00:55:47 40.0630 36.0790 5.0 -.- 2.0 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 00:42:16 40.0680 35.9900 4.2 -.- 2.2 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 00:38:44 35.5828 26.3517 26.7 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2024.04.19 00:32:32 40.0878 35.9660 17.1 -.- 2.4 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel

2024.04.19 00:30:34 40.0600 35.9797 7.1 -.- 2.5 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 00:21:55 40.0567 36.0475 11.8 -.- 1.8 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 00:16:29 40.0600 35.9632 4.5 -.- 3.3 3.3 TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.19 00:09:53 40.0570 35.9947 5.0 -.- 4.2 4.2 TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

AFAD 19 Nisan son depremler listesi

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer

2024-04-19 13:26:58 38.31139 38.95083 7.0 ML 1.2 Pütürge (Malatya)

2024-04-19 13:20:50 39.97833 31.88722 7.0 ML 1.8 Beypazarı (Ankara)

2024-04-19 13:05:34 40.05028 36.00778 6.98 ML 1.3 Sulusaray (Tokat)

2024-04-19 13:04:22 39.4375 28.15639 7.02 ML 1.2 Bigadiç (Balıkesir)

2024-04-19 13:01:11 40.03111 36.05556 6.9 ML 1.3 Sulusaray (Tokat)

2024-04-19 12:58:37 40.04278 35.98611 13.66 ML 3.0 Sulusaray (Tokat)

2024-04-19 12:47:53 38.22861 37.88722 7.22 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)

2024-04-19 12:37:56 38.84139 31.29056 7.0 ML 1.4 Emirdağ (Afyonkarahisar)

2024-04-19 12:35:02 36.36972 37.66 7.01 ML 1.7 El Bab, Halep (Suriye) - [37.84 km] Elbeyli (Kilis)

2024-04-19 12:27:52 40.07167 35.985 7.0 ML 2.2 Sulusaray (Tokat)

2024-04-19 12:20:45 40.07306 35.96083 7.03 ML 1.4 Sulusaray (Tokat)

2024-04-19 12:11:14 39.74139 30.1725 7.0 ML 1.2 İnönü (Eskişehir)

2024-04-19 12:08:29 40.09 36.02861 6.85 ML 1.0 Sulusaray (Tokat)

2024-04-19 12:07:50 38.62722 38.55139 7.0 ML 1.1 Baskil (Elazığ)

2024-04-19 11:55:44 40.07611 35.955 7.0 ML 1.6 Kadışehri (Yozgat)

2024-04-19 11:50:28 38.82528 37.46861 7.0 ML 2.5 Gürün (Sivas)

2024-04-19 11:45:16 37.36 36.8225 2.14 ML 1.8 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2024-04-19 11:12:58 40.06833 35.97583 6.52 ML 1.4 Sulusaray (Tokat)

2024-04-19 11:03:22 40.05694 35.97417 6.97 ML 2.3 Sulusaray (Tokat)

2024-04-19 11:02:20 37.82722 26.8425 6.97 MW 4.5 Ege Denizi - [27.90 km] Seferihisar (İzmir)

2024-04-19 10:55:57 40.0075 27.32111 7.0 ML 1.5 Yenice (Çanakkale)

2024-04-19 10:51:30 40.07028 35.95361 6.99 ML 1.3 Sulusaray (Tokat)

2024-04-19 10:34:59 39.8525 28.86139 6.99 ML 1.7 Büyükorhan (Bursa)

2024-04-19 10:19:40 37.11278 32.19 12.11 ML 2.4 Bozkır (Konya)

2024-04-19 10:18:23 37.36722 36.97167 12.58 ML 1.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2024-04-19 10:13:46 38.09861 38.40806 7.21 ML 1.8 Çelikhan (Adıyaman)

2024-04-19 10:10:36 38.05139 37.48972 7.0 ML 2.3 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-04-19 09:58:27 40.02861 35.94833 6.86 ML 2.3 Sulusaray (Tokat)

2024-04-19 09:53:09 40.19361 36.08194 7.13 ML 1.5 Zile (Tokat)

2024-04-19 09:49:10 37.35 36.83889 3.54 ML 2.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2024-04-19 09:42:43 40.05833 35.95972 6.99 ML 2.8 Sulusaray (Tokat)

2024-04-19 09:32:32 40.075 36.01833 7.05 ML 2.3 Sulusaray (Tokat)

2024-04-19 09:30:02 40.01778 35.98944 6.89 ML 1.3 Sulusaray (Tokat)

2024-04-19 09:22:21 40.07056 36.00972 9.98 ML 1.1 Sulusaray (Tokat)

2024-04-19 09:18:09 40.01694 35.96306 7.05 ML 1.3 Sulusaray (Tokat)

2024-04-19 09:07:57 40.05333 35.95222 6.96 ML 3.1 Sulusaray (Tokat)

2024-04-19 09:06:52 40.0375 35.96389 6.92 ML 1.9 Sulusaray (Tokat)

2024-04-19 08:31:36 40.075 35.95 7.0 ML 1.6 Kadışehri (Yozgat)

2024-04-19 08:25:19 37.64167 35.52194 6.98 ML 1.8 Aladağ (Adana)

2024-04-19 08:13:15 39.63861 36.07694 6.99 ML 1.5 Akdağmadeni (Yozgat)

2024-04-19 08:10:11 38.05278 28.99917 7.0 ML 1.6 Güney (Denizli)

2024-04-19 07:45:35 40.06833 35.96972 6.98 ML 2.2 Sulusaray (Tokat)

2024-04-19 07:36:49 36.08472 29.02083 19.83 ML 2.2 Akdeniz - [34.24 km] Kaş (Antalya)

2024-04-19 07:19:52 40.06194 35.96361 10.22 ML 3.3 Sulusaray (Tokat)

2024-04-19 06:56:19 40.06389 35.93361 7.0 ML 2.1 Kadışehri (Yozgat)

2024-04-19 06:48:45 40.04528 35.93917 7.0 ML 1.3 Sulusaray (Tokat)

2024-04-19 06:39:58 40.00056 35.90194 6.66 ML 1.1 Kadışehri (Yozgat)

2024-04-19 06:11:37 38.10694 37.80139 8.41 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya)

2024-04-19 06:06:25 40.04833 35.9575 6.96 ML 1.5 Sulusaray (Tokat)

2024-04-19 06:03:02 38.90361 37.33444 6.99 ML 1.9 Gürün (Sivas)

2024-04-19 05:50:24 40.05889 35.95583 7.0 ML 1.7 Sulusaray (Tokat)

2024-04-19 05:48:52 37.8575 26.85972 7.04 ML 1.7 Ege Denizi - [24.30 km] Seferihisar (İzmir)

2024-04-19 05:44:52 40.0775 35.97222 5.68 ML 2.7 Sulusaray (Tokat)

2024-04-19 05:43:55 37.87361 26.85222 7.0 ML 1.8 Ege Denizi - [22.69 km] Seferihisar (İzmir)

2024-04-19 05:41:22 40.05167 35.9875 6.03 ML 2.7 Sulusaray (Tokat)

2024-04-19 05:36:56 39.06833 26.68583 12.45 ML 1.3 Ege Denizi - [12.84 km] Dikili (İzmir)

2024-04-19 05:33:43 40.04806 36.02333 7.73 ML 2.5 Sulusaray (Tokat)

2024-04-19 05:29:30 37.85556 26.85306 7.01 ML 1.4 Ege Denizi - [24.63 km] Seferihisar (İzmir)

2024-04-19 05:26:02 40.01111 35.96944 6.92 ML 1.3 Sulusaray (Tokat)

2024-04-19 05:24:35 38.69056 25.64139 6.36 ML 2.3 Ege Denizi - [65.53 km] Karaburun (İzmir)

2024-04-19 05:16:53 40.06056 35.95944 7.0 ML 2.3 Sulusaray (Tokat)

2024-04-19 05:01:47 40.04639 35.95639 7.0 ML 3.5 Sulusaray (Tokat)

2024-04-19 04:48:27 40.85389 31.74222 5.89 ML 2.4 Merkez (Bolu)

2024-04-19 04:45:15 40.05056 35.9375 6.96 ML 1.1 Sulusaray (Tokat)

2024-04-19 04:32:03 40.07056 36.04139 8.59 ML 1.0 Sulusaray (Tokat)

2024-04-19 04:22:00 39.71611 25.75139 7.11 ML 2.0 Ege Denizi - [29.52 km] Bozcaada (Çanakkale)

2024-04-19 04:21:47 40.06667 35.95083 7.01 ML 1.8 Sulusaray (Tokat)

2024-04-19 04:20:35 40.06833 35.93972 7.01 ML 2.1 Kadışehri (Yozgat)

2024-04-19 04:16:20 38.23722 37.75417 7.0 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)

2024-04-19 04:00:10 40.02944 35.98583 7.0 ML 1.0 Sulusaray (Tokat)

2024-04-19 03:57:13 40.05306 35.97389 6.59 ML 2.0 Sulusaray (Tokat)

2024-04-19 03:56:01 37.07583 42.40639 6.4 ML 2.1 Simele, Duhok (Irak) - [05.92 km] Silopi (Şırnak)

2024-04-19 03:51:57 40.02139 36.0025 7.02 ML 1.1 Sulusaray (Tokat)

2024-04-19 03:46:04 40.05417 35.9375 7.1 ML 1.8 Sulusaray (Tokat)

2024-04-19 03:33:35 40.13417 36.06306 6.75 ML 1.0 Zile (Tokat)

2024-04-19 03:30:12 40.05056 35.95778 7.12 ML 1.2 Sulusaray (Tokat)

2024-04-19 03:26:13 36.20722 27.63361 9.49 ML 2.2 Ege Denizi - [55.11 km] Datça (Muğla)

2024-04-19 03:23:19 39.93972 39.70972 6.98 ML 1.7 Kelkit (Gümüşhane)

2024-04-19 03:15:54 39.70028 27.21861 6.97 ML 1.6 Yenice (Çanakkale)

2024-04-19 03:15:15 40.07361 35.99611 6.99 ML 1.5 Sulusaray (Tokat)

2024-04-19 03:14:45 40.09778 36.02194 6.97 ML 1.0 Zile (Tokat)

2024-04-19 03:05:27 40.04 35.92083 7.05 ML 1.1 Kadışehri (Yozgat)

2024-04-19 03:01:44 37.93889 35.35806 7.06 ML 1.7 Yahyalı (Kayseri)

2024-04-19 02:52:34 38.38889 37.10056 11.2 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-04-19 02:45:51 38.79306 37.33556 6.81 ML 1.3 Gürün (Sivas)

2024-04-19 02:35:39 40.05333 35.95417 6.56 ML 3.0 Sulusaray (Tokat)

2024-04-19 02:34:38 38.815 32.41306 5.5 ML 1.8 Cihanbeyli (Konya)

2024-04-19 02:28:55 40.05222 35.97917 6.95 ML 1.5 Sulusaray (Tokat)

2024-04-19 02:22:02 40.06083 35.97306 6.96 ML 1.9 Sulusaray (Tokat)

2024-04-19 02:15:31 38.32667 27.18972 9.16 ML 1.5 Buca (İzmir)

2024-04-19 02:13:26 40.07722 35.92694 7.6 ML 1.3 Kadışehri (Yozgat)

2024-04-19 02:11:37 40.01833 35.97194 6.92 ML 1.2 Sulusaray (Tokat)

2024-04-19 02:07:06 38.04556 36.54694 6.63 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-04-19 01:59:12 36.97694 40.01444 9.93 ML 2.1 Ceylanpınar (Şanlıurfa)

2024-04-19 01:49:40 40.06139 36.04417 5.93 ML 3.1 Sulusaray (Tokat)

2024-04-19 01:44:48 37.11028 36.80028 7.76 ML 1.9 Nurdağı (Gaziantep)

2024-04-19 01:42:41 40.07167 36.02139 6.97 ML 1.8 Sulusaray (Tokat)

2024-04-19 01:42:21 39.26056 41.65472 7.01 ML 2.2 Hınıs (Erzurum)

2024-04-19 01:40:16 40.02611 36.00833 5.75 ML 1.1 Sulusaray (Tokat)

2024-04-19 01:34:33 40.03694 35.92306 7.01 ML 1.3 Kadışehri (Yozgat)