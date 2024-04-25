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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Nisan 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 25 Nisan 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 25 Nisan tarihli son depremler listesi...

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Nisan 2024 son dakika depremler
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Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 25 Nisan son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.04.25 10:44:40  38.3478   38.8932        3.7      -.-  1.4  -.-   KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA)                        İlksel

2024.04.25 09:56:47  35.1818   24.3758       12.4      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.04.25 09:55:36  38.4325   27.2863        4.2      -.-  1.4  -.-   KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR)                       İlksel

2024.04.25 09:28:08  39.3223   27.0905        5.0      -.-  1.5  -.-   YUKARICUMA-BERGAMA (IZMIR)                        İlksel

2024.04.25 08:44:09  40.3382   34.8740       20.8      -.-  2.1  -.-   BUYUKDIVAN-(CORUM)                                İlksel

2024.04.25 08:36:21  36.9922   28.1532        9.4      -.-  2.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.04.25 07:53:11  36.4968   27.7327       17.9      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.04.25 07:07:54  38.1028   37.3768        7.8      -.-  2.9  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.04.25 06:59:56  38.1488   37.0360        6.8      -.-  1.6  -.-   ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.04.25 06:36:56  38.0458   37.5912        9.6      -.-  1.7  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.04.25 05:18:47  40.8925   31.6472       11.2      -.-  1.7  -.-   MESCICELE-(BOLU)                                  İlksel

2024.04.25 04:37:48  40.0845   31.6363       10.5      -.-  2.2  -.-   DAVUTOGLAN-NALLIHAN (ANKARA)                      İlksel

2024.04.25 04:31:08  35.4655   23.2583       59.3      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.04.25 03:48:47  38.0970   38.3660        7.1      -.-  1.7  -.-   TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     REVIZE01   (2024.04.25 03:48:47)

2024.04.25 03:20:55  39.5995   25.9717        5.3      -.-  2.4  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel

2024.04.25 01:49:50  38.4730   37.4377       20.3      -.-  1.4  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.04.25 01:44:50  35.2007   23.5282        9.4      -.-  1.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.04.25 01:23:10  38.0843   26.2878        4.5      -.-  1.8  -.-   CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)                 İlksel

2024.04.25 01:17:20  37.8297   27.1532        6.9      -.-  1.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.04.25 01:12:53  35.7933   25.5242        5.0      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.04.25 00:54:57  37.5142   26.7568       11.6      -.-  1.6  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel

2024.04.25 00:02:20  38.1498   36.7072        5.0      -.-  2.1  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

 
AFAD 25 Nisan son depremler listesi

Tarih               Saat             Enlem          Boylam    Derinlik(Km)    Tip    Büyüklük       Yer      

2024-04-25 11:39:13       37.45361              31.09111              16.6       ML         1.8          Sütçüler (Isparta)           

2024-04-25 10:51:52       39.53667              28.76222              14.9       ML         1.3          Dursunbey (Balıkesir)   

2024-04-25 10:44:40       38.2875                38.80167              4.1          ML         2.1          Pütürge (Malatya)         

2024-04-25 09:47:56       38.20028              28.85722              6.5          ML         1.8          Buldan (Denizli)              

2024-04-25 09:28:08       39.39361              27.03556              7.0          ML         1.5          Burhaniye (Balıkesir)    

2024-04-25 08:44:09       40.43361              34.85917              6.98       ML         1.8          Merkez (Çorum)            

2024-04-25 08:36:21       37.00194              28.15528              6.99       ML         2.1          Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.65 km] Marmaris (Muğla)          

2024-04-25 07:53:11       36.42806              27.70972              15.92     ML         2.1          Ege Denizi - [32.79 km] Datça (Muğla)  

2024-04-25 07:37:32       39.36861              30.60889              6.98       ML         1.4          Seyitgazi (Eskişehir)      

2024-04-25 07:36:11       38.15361              38.58722              7.0          ML         0.9          Battalgazi (Malatya)      

2024-04-25 07:07:54       38.10111              37.355   7.0          ML         2.8          Nurhak (Kahramanmaraş)         

2024-04-25 07:04:16       38.31889              38.23917              7.0          ML         1.1          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-04-25 06:59:57       38.13333              37.10083              7.0          ML         2.0          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-04-25 06:36:56       38.03972              37.60472              7.02       ML         1.6          Doğanşehir (Malatya)  

2024-04-25 06:35:56       38.13611              38.54472              7.0          ML         1.2          Sincik (Adıyaman)          

2024-04-25 05:58:02       39.36472              41.10333              7.0          ML         1.6          Karlıova (Bingöl)             

2024-04-25 05:31:09       40.04917              35.99639              7.02       ML         1.2          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-25 04:51:25       37.66306              35.91472              7.0          ML         1.0          Kozan (Adana) 

2024-04-25 04:51:22       38.54278              39.51389              7.0          ML         1.2          Maden (Elazığ)

2024-04-25 04:25:14       38.0325                37.67222              7.0          ML         0.9          Doğanşehir (Malatya)  

2024-04-25 04:23:01       37.44333              37.15944              11.53     ML         0.7          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-04-25 04:17:33       37.81694              36.19444              7.0          ML         1.3          Saimbeyli (Adana)         

2024-04-25 04:10:24       40.05028              36.0275                7.0          ML         1.1          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-25 03:48:47       38.07028              38.37639              7.75       ML         1.5          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-04-25 03:43:40       38.07722              38.39056              10.18     ML         1.0          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-04-25 03:32:30       38.29028              38.83222              7.0          ML         0.7          Pütürge (Malatya)         

2024-04-25 03:20:57       39.59139              25.99667              10.28     ML         2.1          Ege Denizi - [12.34 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-04-25 03:14:55       37.85167              36.64278              6.95       ML         1.1          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-04-25 03:07:12       38.13028              32.03694              7.0          ML         0.8          Ilgın (Konya)     

2024-04-25 03:06:01       38.08167              37.23472              7.03       ML         0.8          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-04-25 02:30:47       40.05639              35.96861              7.0          ML         0.9          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-25 01:54:16       40.07389              36.04194              6.98       ML         1.1          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-25 01:49:58       38.03389              36.48667              5.44       ML         1.4          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-04-25 01:45:53       38.23556              37.79056              4.05       ML         1.3          Doğanşehir (Malatya)  

2024-04-25 01:44:59       38.23611              37.7975                7.04       ML         0.8          Doğanşehir (Malatya)  

2024-04-25 01:23:11       38.11056              26.31917              12.57     ML         1.8          Ege Denizi - [18.44 km] Çeşme (İzmir)  

2024-04-25 01:22:06       38.32972              37.48944              5.65       ML         1.0          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-04-25 01:17:20       37.87028              27.16083              9.84       ML         1.3          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.73 km] Kuşadası (Aydın)            

2024-04-25 00:54:57       37.50667              26.82694              7.01       ML         1.5          Ege Denizi - [33.48 km] Söke (Aydın)     

2024-04-25 00:54:02       40.82917              27.9175                17.71     ML         1.2          Marmara Denizi - [15.57 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)          

2024-04-25 00:53:56       38.32     38.23333              6.79       ML         0.8          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-04-25 00:44:07       37.92222              36.37028              6.68       ML         1.1          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-04-25 00:35:16       40.81944              27.90639              10.93     ML         1.3          Marmara Denizi - [16.84 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)          

2024-04-25 00:23:54       38.85139              31.76     7.1          ML         0.9          Yunak (Konya) 

2024-04-25 00:20:01       36.93639              36.485   7.01       ML         0.9          İslahiye (Gaziantep)      

2024-04-25 00:13:42       35.42556              30.22056              15.67     ML         2.2          Akdeniz - [92.08 km] Demre (Antalya) 

2024-04-25 00:02:20       38.13722              36.69889              7.03       ML         2.2          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-04-24 23:14:06       38.26389              38.155   7.0          ML         2.0          Yeşilyurt (Malatya)