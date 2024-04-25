Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Nisan 2024 son dakika depremler

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 25 Nisan son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2024.04.25 10:44:40 38.3478 38.8932 3.7 -.- 1.4 -.- KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel

2024.04.25 09:56:47 35.1818 24.3758 12.4 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.04.25 09:55:36 38.4325 27.2863 4.2 -.- 1.4 -.- KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2024.04.25 09:28:08 39.3223 27.0905 5.0 -.- 1.5 -.- YUKARICUMA-BERGAMA (IZMIR) İlksel

2024.04.25 08:44:09 40.3382 34.8740 20.8 -.- 2.1 -.- BUYUKDIVAN-(CORUM) İlksel

2024.04.25 08:36:21 36.9922 28.1532 9.4 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2024.04.25 07:53:11 36.4968 27.7327 17.9 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2024.04.25 07:07:54 38.1028 37.3768 7.8 -.- 2.9 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.25 06:59:56 38.1488 37.0360 6.8 -.- 1.6 -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.25 06:36:56 38.0458 37.5912 9.6 -.- 1.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2024.04.25 05:18:47 40.8925 31.6472 11.2 -.- 1.7 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel

2024.04.25 04:37:48 40.0845 31.6363 10.5 -.- 2.2 -.- DAVUTOGLAN-NALLIHAN (ANKARA) İlksel

2024.04.25 04:31:08 35.4655 23.2583 59.3 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.04.25 03:48:47 38.0970 38.3660 7.1 -.- 1.7 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) REVIZE01 (2024.04.25 03:48:47)

2024.04.25 03:20:55 39.5995 25.9717 5.3 -.- 2.4 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2024.04.25 01:49:50 38.4730 37.4377 20.3 -.- 1.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.04.25 01:44:50 35.2007 23.5282 9.4 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.04.25 01:23:10 38.0843 26.2878 4.5 -.- 1.8 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel

2024.04.25 01:17:20 37.8297 27.1532 6.9 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.04.25 01:12:53 35.7933 25.5242 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2024.04.25 00:54:57 37.5142 26.7568 11.6 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2024.04.25 00:02:20 38.1498 36.7072 5.0 -.- 2.1 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel



AFAD 25 Nisan son depremler listesi

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer

2024-04-25 11:39:13 37.45361 31.09111 16.6 ML 1.8 Sütçüler (Isparta)

2024-04-25 10:51:52 39.53667 28.76222 14.9 ML 1.3 Dursunbey (Balıkesir)

2024-04-25 10:44:40 38.2875 38.80167 4.1 ML 2.1 Pütürge (Malatya)

2024-04-25 09:47:56 38.20028 28.85722 6.5 ML 1.8 Buldan (Denizli)

2024-04-25 09:28:08 39.39361 27.03556 7.0 ML 1.5 Burhaniye (Balıkesir)

2024-04-25 08:44:09 40.43361 34.85917 6.98 ML 1.8 Merkez (Çorum)

2024-04-25 08:36:21 37.00194 28.15528 6.99 ML 2.1 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.65 km] Marmaris (Muğla)

2024-04-25 07:53:11 36.42806 27.70972 15.92 ML 2.1 Ege Denizi - [32.79 km] Datça (Muğla)

2024-04-25 07:37:32 39.36861 30.60889 6.98 ML 1.4 Seyitgazi (Eskişehir)

2024-04-25 07:36:11 38.15361 38.58722 7.0 ML 0.9 Battalgazi (Malatya)

2024-04-25 07:07:54 38.10111 37.355 7.0 ML 2.8 Nurhak (Kahramanmaraş)

2024-04-25 07:04:16 38.31889 38.23917 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)

2024-04-25 06:59:57 38.13333 37.10083 7.0 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-04-25 06:36:56 38.03972 37.60472 7.02 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)

2024-04-25 06:35:56 38.13611 38.54472 7.0 ML 1.2 Sincik (Adıyaman)

2024-04-25 05:58:02 39.36472 41.10333 7.0 ML 1.6 Karlıova (Bingöl)

2024-04-25 05:31:09 40.04917 35.99639 7.02 ML 1.2 Sulusaray (Tokat)

2024-04-25 04:51:25 37.66306 35.91472 7.0 ML 1.0 Kozan (Adana)

2024-04-25 04:51:22 38.54278 39.51389 7.0 ML 1.2 Maden (Elazığ)

2024-04-25 04:25:14 38.0325 37.67222 7.0 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya)

2024-04-25 04:23:01 37.44333 37.15944 11.53 ML 0.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-04-25 04:17:33 37.81694 36.19444 7.0 ML 1.3 Saimbeyli (Adana)

2024-04-25 04:10:24 40.05028 36.0275 7.0 ML 1.1 Sulusaray (Tokat)

2024-04-25 03:48:47 38.07028 38.37639 7.75 ML 1.5 Çelikhan (Adıyaman)

2024-04-25 03:43:40 38.07722 38.39056 10.18 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman)

2024-04-25 03:32:30 38.29028 38.83222 7.0 ML 0.7 Pütürge (Malatya)

2024-04-25 03:20:57 39.59139 25.99667 10.28 ML 2.1 Ege Denizi - [12.34 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-04-25 03:14:55 37.85167 36.64278 6.95 ML 1.1 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2024-04-25 03:07:12 38.13028 32.03694 7.0 ML 0.8 Ilgın (Konya)

2024-04-25 03:06:01 38.08167 37.23472 7.03 ML 0.8 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-04-25 02:30:47 40.05639 35.96861 7.0 ML 0.9 Sulusaray (Tokat)

2024-04-25 01:54:16 40.07389 36.04194 6.98 ML 1.1 Sulusaray (Tokat)

2024-04-25 01:49:58 38.03389 36.48667 5.44 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-04-25 01:45:53 38.23556 37.79056 4.05 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)

2024-04-25 01:44:59 38.23611 37.7975 7.04 ML 0.8 Doğanşehir (Malatya)

2024-04-25 01:23:11 38.11056 26.31917 12.57 ML 1.8 Ege Denizi - [18.44 km] Çeşme (İzmir)

2024-04-25 01:22:06 38.32972 37.48944 5.65 ML 1.0 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-04-25 01:17:20 37.87028 27.16083 9.84 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.73 km] Kuşadası (Aydın)

2024-04-25 00:54:57 37.50667 26.82694 7.01 ML 1.5 Ege Denizi - [33.48 km] Söke (Aydın)

2024-04-25 00:54:02 40.82917 27.9175 17.71 ML 1.2 Marmara Denizi - [15.57 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)

2024-04-25 00:53:56 38.32 38.23333 6.79 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya)

2024-04-25 00:44:07 37.92222 36.37028 6.68 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-04-25 00:35:16 40.81944 27.90639 10.93 ML 1.3 Marmara Denizi - [16.84 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)

2024-04-25 00:23:54 38.85139 31.76 7.1 ML 0.9 Yunak (Konya)

2024-04-25 00:20:01 36.93639 36.485 7.01 ML 0.9 İslahiye (Gaziantep)

2024-04-25 00:13:42 35.42556 30.22056 15.67 ML 2.2 Akdeniz - [92.08 km] Demre (Antalya)

2024-04-25 00:02:20 38.13722 36.69889 7.03 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-04-24 23:14:06 38.26389 38.155 7.0 ML 2.0 Yeşilyurt (Malatya)