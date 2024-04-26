Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Nisan 2024 son dakika depremler

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 26 Nisan son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2024.04.26 13:54:02 37.9618 27.1327 5.4 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.04.26 13:42:37 39.1442 25.9678 7.1 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2024.04.26 13:35:26 40.3435 27.5755 18.4 -.- 1.6 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2024.04.26 13:32:09 38.7577 39.3277 22.8 -.- 1.9 -.- KARATAS-(ELAZIG) İlksel

2024.04.26 13:18:31 38.4818 39.3787 9.8 -.- 2.1 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2024.04.26 12:29:56 38.7332 29.8250 6.8 -.- 2.4 -.- HASANKOY-BANAZ (USAK) İlksel

2024.04.26 11:26:43 39.6602 29.0283 13.6 -.- 1.7 -.- ILICAKSU-HARMANCIK (BURSA) İlksel

2024.04.26 11:10:40 37.8905 27.5962 7.5 -.- 2.0 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2024.04.26 10:27:37 38.1837 36.8755 5.4 -.- 1.6 -.- ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.26 10:11:19 40.1063 36.0217 21.4 -.- 2.2 -.- KURUCAY-ZILE (TOKAT) İlksel

2024.04.26 09:53:47 39.1715 40.1370 9.9 -.- 2.7 -.- GUNLUK-YAYLADERE (BINGOL) İlksel

2024.04.26 09:27:06 40.3767 28.8610 13.0 -.- 2.3 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel

2024.04.26 09:19:03 37.3890 36.9672 11.1 -.- 1.7 -.- PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.26 09:05:16 38.0485 37.7920 13.3 -.- 1.5 -.- KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2024.04.26 08:51:24 37.3028 37.1192 5.0 -.- 1.7 -.- HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.26 08:10:51 35.7677 25.4480 4.9 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.04.26 08:08:45 35.0465 26.7635 5.6 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2024.04.26 07:48:44 37.0223 28.4282 12.2 -.- 1.8 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2024.04.26 05:55:01 39.0497 28.6730 12.3 -.- 1.3 -.- DEMIRCI (MANISA) İlksel

2024.04.26 05:19:02 36.5322 27.1548 5.2 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2024.04.26 05:09:38 36.5253 27.1633 4.8 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2024.04.26 05:08:03 40.4187 26.1137 10.8 -.- 1.4 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.04.26 05:00:38 38.5190 39.2903 5.3 -.- 1.1 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel

2024.04.26 04:48:37 36.1030 36.0072 2.2 -.- 1.6 -.- KUSALANI-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2024.04.26 04:47:22 38.9798 26.0703 13.7 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2024.04.26 04:33:51 35.7862 25.5553 5.3 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2024.04.26 03:56:19 40.0533 36.0130 4.1 -.- 2.6 -.- DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.26 03:56:01 38.2832 26.0153 5.3 -.- 2.1 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2024.04.26 03:54:40 40.0437 36.0222 5.0 -.- 2.6 -.- DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.26 03:12:47 37.4052 37.0565 5.5 -.- 1.6 -.- HALKACAYIRI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.26 03:07:38 35.8005 25.4718 5.3 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.04.26 03:00:43 40.3863 27.0487 24.9 -.- 1.4 -.- BEKIRLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.04.26 02:53:25 35.7282 25.5182 6.7 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.04.26 02:52:23 35.7407 25.5167 12.3 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.04.26 02:46:54 37.7457 36.4875 8.8 -.- 2.2 -.- ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.26 02:30:53 35.7662 25.5082 7.9 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.04.26 02:16:22 38.1163 38.4242 2.7 -.- 2.4 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2024.04.26 02:15:28 40.2898 27.0472 16.0 -.- 1.4 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.04.26 02:13:12 40.4180 27.0033 17.2 -.- 0.9 -.- KEMER-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.04.26 01:48:44 40.3025 27.0487 17.7 -.- 1.3 -.- CINARDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.04.26 01:34:53 40.0307 36.0587 5.4 -.- 1.6 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.26 01:28:45 35.7557 25.5187 5.0 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.04.26 00:50:53 40.9973 39.8820 12.5 -.- 1.5 -.- YOMRA (TRABZON) İlksel

2024.04.26 00:42:31 36.1292 30.9277 9.1 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel



AFAD 26 Nisan son depremler listesi

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer

2024-04-26 14:12:06 37.65222 35.405 7.0 ML 1.1 Aladağ (Adana)

2024-04-26 13:58:03 38.28611 38.74472 12.13 ML 1.6 Pütürge (Malatya)

2024-04-26 13:57:06 38.73083 40.02222 7.05 ML 1.8 Kovancılar (Elazığ)

2024-04-26 13:54:02 37.97278 27.15278 9.82 ML 1.9 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.25 km] Menderes (İzmir)

2024-04-26 13:42:36 39.12 25.94111 6.8 ML 2.3 Ege Denizi - [41.34 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-04-26 13:35:26 40.35778 27.54028 6.93 ML 1.6 Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [09.55 km] Gönen (Balıkesir)

2024-04-26 13:32:10 38.77222 39.38472 7.0 ML 1.8 Keban Barajı - [05.01 km] Pertek (Tunceli)

2024-04-26 13:18:33 38.48528 39.35694 7.0 ML 2.0 Hazar Gölü - [03.58 km] Sivrice (Elazığ)

2024-04-26 13:15:26 39.90972 31.72056 7.0 ML 2.2 Mihalıcçık (Eskişehir)

2024-04-26 12:57:17 39.26444 29.41556 8.42 ML 1.3 Emet (Kütahya)

2024-04-26 12:55:55 39.22167 29.27722 8.55 ML 1.6 Hisarcık (Kütahya)

2024-04-26 12:53:42 38.12417 27.29806 7.0 ML 1.0 Menderes (İzmir)

2024-04-26 12:48:10 35.9175 31.03694 13.9 ML 1.9 Akdeniz - [71.15 km] Kumluca (Antalya)

2024-04-26 12:37:00 38.16972 38.07583 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)

2024-04-26 12:30:57 38.77389 29.77278 5.99 ML 1.6 Banaz (Uşak)

2024-04-26 12:29:55 38.79111 29.79222 29.4 ML 1.8 Banaz (Uşak)

2024-04-26 12:26:11 36.93667 28.02111 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.29 km] Milas (Muğla)

2024-04-26 12:20:33 38.10222 32.66917 6.89 ML 1.1 Selçuklu (Konya)

2024-04-26 12:16:27 43.82028 39.24222 6.22 ML 3.1 Karadeniz

2024-04-26 11:58:19 38.40639 37.24111 7.18 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-04-26 11:55:03 37.41194 35.81917 7.0 ML 1.3 Kozan (Adana)

2024-04-26 11:54:07 39.87222 28.88194 7.0 ML 1.0 Orhaneli (Bursa)

2024-04-26 11:10:40 37.89722 27.60694 7.03 ML 2.0 Germencik (Aydın)

2024-04-26 10:27:38 38.14167 36.85111 7.11 ML 1.9 Afşin (Kahramanmaraş)

2024-04-26 10:11:19 40.08861 35.99944 6.99 ML 2.1 Sulusaray (Tokat)

2024-04-26 10:05:00 38.27167 27.22056 7.0 ML 1.4 Menderes (İzmir)

2024-04-26 09:57:27 37.405 37.18556 10.29 ML 1.3 Pazarcık (Kahramanmaraş)

2024-04-26 09:53:47 39.20028 40.115 7.08 ML 2.2 Yayladere (Bingöl)

2024-04-26 09:27:06 40.40972 28.83444 7.01 ML 2.0 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.87 km] Mudanya (Bursa)

2024-04-26 09:19:04 37.43889 36.89361 5.45 ML 1.7 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2024-04-26 09:05:21 38.21806 37.73639 7.0 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-04-26 08:51:22 37.46139 36.99222 7.0 ML 1.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-04-26 08:15:01 39.05778 28.6725 5.08 ML 1.0 Demirci (Manisa)

2024-04-26 07:12:22 36.52278 27.19361 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - [29.62 km] Datça (Muğla)

2024-04-26 05:19:03 36.52472 27.20056 7.0 ML 2.0 Ege Denizi - [29.01 km] Datça (Muğla)

2024-04-26 05:09:39 36.56306 27.21472 10.72 ML 1.9 Ege Denizi - [25.40 km] Datça (Muğla)

2024-04-26 04:48:38 36.15778 36.05139 7.0 ML 1.7 Samandağ (Hatay)

2024-04-26 04:47:23 38.92333 26.19639 5.54 ML 1.3 Ege Denizi - [34.54 km] Karaburun (İzmir)

2024-04-26 03:56:20 40.05444 36.03028 7.0 ML 2.3 Sulusaray (Tokat)

2024-04-26 03:56:04 38.36972 26.16667 7.0 ML 2.0 Ege Denizi - [10.71 km] Çeşme (İzmir)

2024-04-26 03:54:41 40.05167 35.98639 7.0 ML 2.7 Sulusaray (Tokat)

2024-04-26 03:18:57 38.24361 38.12167 8.36 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)

2024-04-26 03:12:47 37.45861 37.07611 7.0 ML 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-04-26 03:00:45 40.36222 27.03389 7.0 ML 1.3 Biga (Çanakkale)

2024-04-26 02:46:55 37.75472 36.49194 7.0 ML 2.5 Andırın (Kahramanmaraş)

2024-04-26 00:56:29 38.46306 45.02889 7.0 ML 2.8 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [53.82 km] Başkale (Van)

2024-04-26 00:54:29 38.44083 45.04167 13.28 ML 2.0 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [54.23 km] Başkale (Van)