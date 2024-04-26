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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Nisan 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 25 Nisan 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 25 Nisan tarihli son depremler listesi...

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Nisan 2024 son dakika depremler
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Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 26 Nisan son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.04.26 13:54:02  37.9618   27.1327        5.4      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.04.26 13:42:37  39.1442   25.9678        7.1      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.04.26 13:35:26  40.3435   27.5755       18.4      -.-  1.6  -.-   ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                    İlksel

2024.04.26 13:32:09  38.7577   39.3277       22.8      -.-  1.9  -.-   KARATAS-(ELAZIG)                                  İlksel

2024.04.26 13:18:31  38.4818   39.3787        9.8      -.-  2.1  -.-   SUREK-SIVRICE (ELAZIG)                            İlksel

2024.04.26 12:29:56  38.7332   29.8250        6.8      -.-  2.4  -.-   HASANKOY-BANAZ (USAK)                             İlksel

2024.04.26 11:26:43  39.6602   29.0283       13.6      -.-  1.7  -.-   ILICAKSU-HARMANCIK (BURSA)                        İlksel

2024.04.26 11:10:40  37.8905   27.5962        7.5      -.-  2.0  -.-   HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)                      İlksel

2024.04.26 10:27:37  38.1837   36.8755        5.4      -.-  1.6  -.-   ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.04.26 10:11:19  40.1063   36.0217       21.4      -.-  2.2  -.-   KURUCAY-ZILE (TOKAT)                              İlksel

2024.04.26 09:53:47  39.1715   40.1370        9.9      -.-  2.7  -.-   GUNLUK-YAYLADERE (BINGOL)                         İlksel

2024.04.26 09:27:06  40.3767   28.8610       13.0      -.-  2.3  -.-   MUDANYA (BURSA)                                   İlksel

2024.04.26 09:19:03  37.3890   36.9672       11.1      -.-  1.7  -.-   PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.04.26 09:05:16  38.0485   37.7920       13.3      -.-  1.5  -.-   KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA)                       İlksel

2024.04.26 08:51:24  37.3028   37.1192        5.0      -.-  1.7  -.-   HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.04.26 08:10:51  35.7677   25.4480        4.9      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.04.26 08:08:45  35.0465   26.7635        5.6      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.04.26 07:48:44  37.0223   28.4282       12.2      -.-  1.8  -.-   CITLIK-ULA (MUGLA)                                İlksel

2024.04.26 05:55:01  39.0497   28.6730       12.3      -.-  1.3  -.-   DEMIRCI (MANISA)                                  İlksel

2024.04.26 05:19:02  36.5322   27.1548        5.2      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel

2024.04.26 05:09:38  36.5253   27.1633        4.8      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel

2024.04.26 05:08:03  40.4187   26.1137       10.8      -.-  1.4  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.04.26 05:00:38  38.5190   39.2903        5.3      -.-  1.1  -.-   ACIPAYAM-(ELAZIG)                                 İlksel

2024.04.26 04:48:37  36.1030   36.0072        2.2      -.-  1.6  -.-   KUSALANI-SAMANDAG (HATAY)                         İlksel

2024.04.26 04:47:22  38.9798   26.0703       13.7      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel

2024.04.26 04:33:51  35.7862   25.5553        5.3      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.04.26 03:56:19  40.0533   36.0130        4.1      -.-  2.6  -.-   DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)                         İlksel

2024.04.26 03:56:01  38.2832   26.0153        5.3      -.-  2.1  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2024.04.26 03:54:40  40.0437   36.0222        5.0      -.-  2.6  -.-   DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)                         İlksel

2024.04.26 03:12:47  37.4052   37.0565        5.5      -.-  1.6  -.-   HALKACAYIRI-(KAHRAMANMARAS)                       İlksel

2024.04.26 03:07:38  35.8005   25.4718        5.3      -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.04.26 03:00:43  40.3863   27.0487       24.9      -.-  1.4  -.-   BEKIRLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.04.26 02:53:25  35.7282   25.5182        6.7      -.-  3.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.04.26 02:52:23  35.7407   25.5167       12.3      -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.04.26 02:46:54  37.7457   36.4875        8.8      -.-  2.2  -.-   ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.04.26 02:30:53  35.7662   25.5082        7.9      -.-  3.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.04.26 02:16:22  38.1163   38.4242        2.7      -.-  2.4  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel

2024.04.26 02:15:28  40.2898   27.0472       16.0      -.-  1.4  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.04.26 02:13:12  40.4180   27.0033       17.2      -.-  0.9  -.-   KEMER-BIGA (CANAKKALE)                            İlksel

2024.04.26 01:48:44  40.3025   27.0487       17.7      -.-  1.3  -.-   CINARDERE-BIGA (CANAKKALE)                        İlksel

2024.04.26 01:34:53  40.0307   36.0587        5.4      -.-  1.6  -.-   ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.04.26 01:28:45  35.7557   25.5187        5.0      -.-  1.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.04.26 00:50:53  40.9973   39.8820       12.5      -.-  1.5  -.-   YOMRA (TRABZON)                                   İlksel

2024.04.26 00:42:31  36.1292   30.9277        9.1      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

 
AFAD 26 Nisan son depremler listesi

Tarih             Saat          Enlem               Boylam    Derinlik(Km)   Tip     Büyüklük             Yer         

2024-04-26 14:12:06       37.65222              35.405            7.0               ML         1.1          Aladağ (Adana)               

2024-04-26 13:58:03       38.28611              38.74472              12.13     ML         1.6          Pütürge (Malatya)         

2024-04-26 13:57:06       38.73083              40.02222              7.05       ML         1.8          Kovancılar (Elazığ)          

2024-04-26 13:54:02       37.97278              27.15278              9.82       ML         1.9          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.25 km] Menderes (İzmir)          

2024-04-26 13:42:36       39.12     25.94111              6.8          ML         2.3          Ege Denizi - [41.34 km] Ayvacık (Çanakkale)      

2024-04-26 13:35:26       40.35778              27.54028              6.93       ML         1.6          Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [09.55 km] Gönen (Balıkesir)           

2024-04-26 13:32:10       38.77222              39.38472              7.0          ML         1.8          Keban Barajı - [05.01 km] Pertek (Tunceli)               

2024-04-26 13:18:33       38.48528              39.35694              7.0          ML         2.0          Hazar Gölü - [03.58 km] Sivrice (Elazığ) 

2024-04-26 13:15:26       39.90972              31.72056              7.0          ML         2.2          Mihalıcçık (Eskişehir)    

2024-04-26 12:57:17       39.26444              29.41556              8.42       ML         1.3          Emet (Kütahya)              

2024-04-26 12:55:55       39.22167              29.27722              8.55       ML         1.6          Hisarcık (Kütahya)          

2024-04-26 12:53:42       38.12417              27.29806              7.0          ML         1.0          Menderes (İzmir)          

2024-04-26 12:48:10       35.9175                31.03694              13.9       ML         1.9          Akdeniz - [71.15 km] Kumluca (Antalya)               

2024-04-26 12:37:00       38.16972              38.07583              7.0          ML         1.3          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-04-26 12:30:57       38.77389              29.77278              5.99       ML         1.6          Banaz (Uşak)    

2024-04-26 12:29:55       38.79111              29.79222              29.4       ML         1.8          Banaz (Uşak)    

2024-04-26 12:26:11       36.93667              28.02111              7.0          ML         1.4          Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.29 km] Milas (Muğla)              

2024-04-26 12:20:33       38.10222              32.66917              6.89       ML         1.1          Selçuklu (Konya)            

2024-04-26 12:16:27       43.82028              39.24222              6.22       ML         3.1          Karadeniz          

2024-04-26 11:58:19       38.40639              37.24111              7.18       ML         1.7          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-04-26 11:55:03       37.41194              35.81917              7.0          ML         1.3          Kozan (Adana) 

2024-04-26 11:54:07       39.87222              28.88194              7.0          ML         1.0          Orhaneli (Bursa)             

2024-04-26 11:10:40       37.89722              27.60694              7.03       ML         2.0          Germencik (Aydın)        

2024-04-26 10:27:38       38.14167              36.85111              7.11       ML         1.9          Afşin (Kahramanmaraş)              

2024-04-26 10:11:19       40.08861              35.99944              6.99       ML         2.1          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-26 10:05:00       38.27167              27.22056              7.0          ML         1.4          Menderes (İzmir)          

2024-04-26 09:57:27       37.405   37.18556              10.29     ML         1.3          Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-04-26 09:53:47       39.20028              40.115   7.08       ML         2.2          Yayladere (Bingöl)         

2024-04-26 09:27:06       40.40972              28.83444              7.01       ML         2.0          Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.87 km] Mudanya (Bursa)           

2024-04-26 09:19:04       37.43889              36.89361              5.45       ML         1.7          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-04-26 09:05:21       38.21806              37.73639              7.0          ML         1.6          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-04-26 08:51:22       37.46139              36.99222              7.0          ML         1.3          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-04-26 08:15:01       39.05778              28.6725                5.08       ML         1.0          Demirci (Manisa)            

2024-04-26 07:12:22       36.52278              27.19361              7.0          ML         1.7          Ege Denizi - [29.62 km] Datça (Muğla)  

2024-04-26 05:19:03       36.52472              27.20056              7.0          ML         2.0          Ege Denizi - [29.01 km] Datça (Muğla)  

2024-04-26 05:09:39       36.56306              27.21472              10.72     ML         1.9          Ege Denizi - [25.40 km] Datça (Muğla)  

2024-04-26 04:48:38       36.15778              36.05139              7.0          ML         1.7          Samandağ (Hatay)         

2024-04-26 04:47:23       38.92333              26.19639              5.54       ML         1.3          Ege Denizi - [34.54 km] Karaburun (İzmir)               

2024-04-26 03:56:20       40.05444              36.03028              7.0          ML         2.3          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-26 03:56:04       38.36972              26.16667              7.0          ML         2.0          Ege Denizi - [10.71 km] Çeşme (İzmir)  

2024-04-26 03:54:41       40.05167              35.98639              7.0          ML         2.7          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-26 03:18:57       38.24361              38.12167              8.36       ML         1.0          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-04-26 03:12:47       37.45861              37.07611              7.0          ML         1.4          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-04-26 03:00:45       40.36222              27.03389              7.0          ML         1.3          Biga (Çanakkale)             

2024-04-26 02:46:55       37.75472              36.49194              7.0          ML         2.5          Andırın (Kahramanmaraş)          

2024-04-26 00:56:29       38.46306              45.02889              7.0          ML         2.8          Khoy, West Azarbaijan (İran) - [53.82 km] Başkale (Van)   

2024-04-26 00:54:29       38.44083              45.04167              13.28     ML         2.0          Khoy, West Azarbaijan (İran) - [54.23 km] Başkale (Van)