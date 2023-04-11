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Babacan'dan Erdoğan'a: Yanlış zaman, yanlış insan

DEVA lideri Babacan, Erdoğan'ın seçim beyannamesiyle ilgili yaptığı paylaşımda, "Sayın Erdoğan’ın eylem planımızı seçime 33 gün kala okumuş olmasına sevindim. Mülakatlar kalkacak doğru, ancak söyleyen yanlış." dedi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki toplantıda partisinin seçim beyannamesini açıkladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, çok sayıda vaadin yer aldığı beyanname ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Babacan, Erdoğan'ın "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız." ifadelerinin olduğu haberi alıntılayarak, "Sayın Erdoğan’ın eylem planımızı seçime 33 gün kala okumuş olmasına sevindim. Mülakatlar kalkacak doğru, ancak söyleyen yanlış. Yanlış zaman, yanlış insan :)" ifadelerini kullandı.

 

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