Bahçeli: Cumhur İttifakı, seçimlere hazır ve başarmaya kararlıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve Milletvekilleri Toplantısında konuşuyor.

“Bir defa şunu ifade etmeliyim ki; MHP ve Cumhur İttifakı 14 Mayıs seçimlerine tam olarak hazırdır. Başarmaya da kararlıdır.” diyen Bahçeli, “Bizim başarmamız demek mazlumların umudu demektir. Ülkemizin yükselişi demektir” ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından ne çıkanlar şöyle:

"Bir defa şunu ifade etmeliyim ki; MHP ve Cumhur İttifakı 14 Mayıs seçimlerine tam olarak hazırdır. Başarmaya da kararlıdır. Bizim başarmamız demek mazlumların umudu demektir. Ülkemizin yükselişi demektir.

Felaketin gölgesinde yapılacak bir seçim için geri sayım başlamıştır. Bir an evvel seçimleri yapıp ülkemizin ana sorunlarının çözülmesine eğilmek, inşa edilmeyi bekleyen deprem bölgesine kilitlenmek asıl gayemizdir. Türkiye’nin kaybedecek bir saniyesi bile yoktur. Ağırdan almaya hakkımız yoktur. Bizim derdimiz Türkiyemizin kısa sürede derlenip toparlanmasıdır. 14 Mayıs seçimlerinin milletimize ve demokrasimize hayırlı olmasını, yaşadığımız acılar sebebiyle seçim kampanya dönemini sakin sabırlı anlayışlı sağduyulu kutuplaşmalardan uzak, demokratik nezaketle ve projelerin nezaketiyle geçmesi başlıca dileğimizdir. MHP, buna hazırdır. Siyasi muhataplarımız çağrımız da bu yöndedir.

14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimleri için siyasi partilere ödenen 3 kat fazla ödeneğin doğrudan depremden etkilenen 11 ilimize ve depremzede vatandaşlarımıza aktarılması mutlak suretle düşünülmelidir. MHP böyle bir feragat gönüllüdür ve Hazine yardımı alan diğer siyasi partilerden de aynı hassasiyeti ümit etmektedir.

AYM’nin HDP kararına tepki

Adı yüksek aidiyeti ve ahlakı küçük olan bu mahkeme söz konusu bloku kaldırmış HDP’ye Hazine’nin kasasını açmıştır. Bu yürek burkan hukuk skandalı olarak anılacak bir karardır. Bu karara oy veren mahkeme üyeleri ihanetin sözünü dinlemiş ve buna kulak vermişlerdir.

Anayasa Mahkemesi, HDP’nin seçimlere girmesini kolaylaştırmış açıktan tarafını belli etmiş güvenilirliğine de bir kez daha kendi eliyle darbe vurmuştur. Önümüzdeki seçimden sonra Cumhur İttifakı’nın yegane hedeflerinden birisi yeni Anayasa’dır. Bu kapsamda AYM’nin statüsü, kuruluş ve yargılama esasları kökten değiştirilmeli, bu mahkemenin millete ters düşen, hainlere zeytin dalı uzatan kahredici mevcut yapısı bütünüyle tasfiye edilmelidir. Şu anki Anayasa Mahkemesi Türk milletinin mahkemesi değildir.

Teröristlere hazine yardımını kapaklarını açan bir kararı rezalet ve melanet olarak tanımlıyoruz. Şayet HDP zillet ittifakında yer almayıp kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarmayı planlıyorsa tavsiyem odur ki Anayasa Mahkemesi Başkanı arayıp da bulamayacakları özelliklere sahiptir. HDP’nin cumhurbaşkanı adayı AYM başkanı olursa biz bunu son derece doğal ve tutarlı bir tercih olarak kabul ederiz.

Anayasa Mahkemesi’nin bölücü terör örgütünün arka bahçesi olması beka ve güvenlik sorunu olduğu kadar adalet ve hukuk katlidir, buna göz yumamayız.

Suçlunun masum kabul edilip masumların suçlandığı bir Türkiye olamaz, olamayacaktır. Cumhur İttifakı böylesi bir kepazeliğe müsade etmeyecektir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne tek adam yönetimi diyenler yalancıdır, yıkım failleridir, yozlaşmış zihniyetlerdir.”