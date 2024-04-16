Bahçeli'den seçim tepkisi: Hani nerede yüzde 5’in altına inen oy oranımız?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

- Hiç kuşkusuz egemenlik kayıtsız şartsız milletindir; millet neyi istiyor, nasıl karar veriyorsa saygımız ve sadakatimiz tamdır, tartışmasızdır.

- Genel seçimler ile yerel seçimlerin doğası birbirinden farklıdır. Bu ikisini birbirine karıştırmak fahiş hatadır. ‘Yerel iktidar olduk’ diyenler hayal alemindedir. Türkiye’de iktidar tektir, o da Cumhurbaşkanlığı kabinesidir.

- Geçmişten ibret almayanların geleceği de hüsrandır. Parti olarak milletimizin mesajını aldık ve gerekli çalışmaları başlattık. Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve Cumhur İttifakı’nın çok güçlü şekilde millete hizmet yolculuğunu sürdüreceğinden herkesin emin olması başlıca arzumdur.

- 51 ili kapsamına alan İl Genel Meclis seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin oy oranı yüzde 16.62’dir. Şimdi televizyon bülbülü olan bir profesöre sesleniyorum, hani nerede yüzde 5’in altına inen oy oranımız?

- Kiev ile Moskova İstanbul’da el sıkışmalı; 3. Dünya Savaşı senaryosunu tedavüle sokan, nükleer savaştan bahseden zalimlerin tezgahını boşa çıkartmalıdır. Yeni bir dünya savaşı cinayettir.

- İran’ın operasyonunun başarıyla tamamlandığı açıklaması da, tek bir kişinin dahi burnunun kanamaması başka bir tartışma konusudur. Adeta Gazze katliamının perdelenmesi ve dikkatlerin farklı yöne çekilmesi için iki devletin ön planda olduğu bir tiyatro gösterisi sahnelenmiştir.

- Kasten uzatılan HDP’nin kapatma davası sonuçlanmalı, sıra DEM’e gelmeli, nitekim bölücü partilerin kapısı kilitlenmeli, başka isimlerle açılmaları anayasal çerçevede engellenmelidir.