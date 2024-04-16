CHP'li Adem: Çiftçi, ürettiği sütün fiyatını belirleyemiyor, böyle bir konsey mi olur?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Ulusal Süt Konseyi tarafından çiğ süt alım fiyatının 14,65 lira olarak belirlenmesinin ardından açıklama yaptı.

Adem, yazılı açıklamasında, AK Parti'nin tarım politikasını eleştirerek, insanların evine süt alamadığını ve üreticinin de her gün zarar ettiğini belirtti.

Üretenin kazandığı, tüketenin rahatça alabildiği bir sistem kurulduğu taktirde bu sorunların düzeleceğini kaydeden Adem, süt üreticilerinin ve tüketicilerinin feryadına kulak verilmesini istedi.

1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere çiğ süt alım fiyatının yüzde 8,5 zam yapılarak 14,65 lira olarak belirlendiğini aktaran Adem, girdi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle bu fiyatlandırmanın yeterli olmadığını belirtti.

Ramazan Bayramı öncesinde sadece yemin çuvalına 40-50 lira arasında zam geldiğini bildiren Adem, üreticinin süt üretiminden para kazanamadığı için çözümü hayvanları kesmekte bulduğunu ifade etti.

Süt üretiminin sürdürülebilir olmadığı için konseyin işlevini yitirdiğini söyleyen Adem, şunları kaydetti:

"Hayvanı besleyen, yemini veren, sağımını yapan, doğumunu yaptıran, hastalandığında tedavi eden yetiştirici-çiftçi, ürettiği sütün fiyatını belirleyemiyor. Böyle bir konsey mi olur? Maalesef ki istikrarın olmadığı sektörde yaşanacak üretim kayıplarının sonuçları uzun vadede yine hepimizi etkileyecektir. Üreten ve tüketen hep kaybedecektir."

Üreticilerin para kazanamadığı için şehirlere göç ettiğini belirten Adem, ülke tarımının geleceğinin aile işletmelerinin ayakta kalmasına bağlı olduğunu vurguladı.