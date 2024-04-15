Süt fiyatlarına zam

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatını üreticinin eline 14,65 lira geçecek şekilde belirledi.

Konseyin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çiğ süt tavsiye fiyatı 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere tespit edildi.

Buna göre, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, çiğ süt desteği hariç üreticinin eline litre başına net 14,65 lira geçecek şekilde belirlendi. Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde, bu giderler üreticiye ilave ödenecek. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir 0,1'lik değişim için 22 kuruş fark uygulanacak.

Duyuruya göre, bundan sonraki süreçte çiğ süt tavsiye fiyatı maliyetler çerçevesinde yeniden değerlendirilerek piyasa koşullarına göre güncellenebilecek.

Üretici, litre başına en az 16-17 TL istiyor

Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt tavsiye fiyatının 22 Ocak'tan geçerli olmak üzere, üreticinin eline litre başına net 13,5 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar vermişti. Alınan karara tepki gösteren Tire Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öztürk ise, “Çiğ sütün alım fiyatı en az 16-17 TL olmalı. Sütün bu fiyatların altında satılması üreticiyi kurtarmaz. Yılbaşından sonra her şeye en az yüzde 50 zam geldi ama çiğ süt fiyatındaki artış yüzde 20 bile değil. Biz şimdi de sanayicinin yeni yıl için üreticiden alacağı çiğ süt alım fiyatını açıklamasını bekliyoruz. Sanayicinin açıklayacağı fiyat 14-15 TL olursa birçok üretici hayvanlarını kesime götürür ve üretimden kaçar. Ayrıca çiğ süt fiyatı 20 TL bile olsa maliyetler yerinde durmadığı sürece üretici bir şey kazanmaz. Mesela çiğ süte zam gelir gelmez yem fiyatları anında artıyor. Bu şekilde sürdürülebilir olmaz. Devletin bu noktada devreye girip, bir istikrar sağlaması gerekiyor.” dedi.

“Devlet desteklerinin artması lazım”

Kooperatif olarak bölgedeki en iyi fiyatları verdiklerini belirten Öztürk, yakın zamanda kendilerinin de üreticiden aldığı çiğ süt fiyatlarında güncelleme yapacaklarını söyledi. Öztürk, “Tire Süt Kooperatifi olarak bölgemizdeki üreticilerin sütünü uygun fiyatlardan alıyoruz. Ama bugünkü koşullarda bizim verdiğimiz fiyatlar da üreticiyi kurtarmaya yetmez. Üreticinin kazanması için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Yıllardır devletin verdiği süt priminin artmadığını ve sabit bir şekilde 50 kuruş olduğunu kaydeden Öztürk, “Her şeyin fiyatının arttığı bir dönemde süt priminin sabit kalması kabul edilemez. Devletin bu fiyatı güncellemesi lazım” diye konuştu.