Bakan Fidan, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ile bir araya gelecek

ANKARA (EKONOMİ) Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çanakkale’deki ANZAK Günü Anma Törenleri’ne katılmak üzere Türkiye’ye gelen Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile 26 Nisan'da bir araya gelecek.

Görüşmede, karşılıklı üst düzey temasların artırılması, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, Türk vatandaşlarının karşılaştığı vize sorunları başta olmak üzere ikili konulardaki görüş ve beklentilerinin aktarılması, ayrıca uluslararası ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Ayrıca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı (NEMA) arasında “Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı” da imzalanacak.

Yeni Zelanda ile 2023 yılında 170 milyon dolar olan ticaret hacminin önümüzdeki dönümde daha da geliştirilmesi hedeflenirken ekonomik ve ticari ilişkilerin yanısıra çevre, iklim ve yeşil dönüşüm alanlarında işbirliği hedefleniyor. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “ 2019 “Christchurch” saldırısının ardından Yeni Zelanda’nın İslam karşıtlığıyla mücadelede gösterdiği ilkeli tutumun takdirle karşılandığı belirtilirken, “ İİT üyesi ülkelerle birlikte, İslamofobi’yle Mücadele Uluslararası Günü vesilesiyle 15 Mart 2024 tarihinde BM Genel Kurulu’na sunduğumuz İslam karşıtlığıyla mücadele konulu karar, Yeni Zelanda’nın da desteğiyle kabul edilmiştir. Asya-Pasifik’teki gelişmeleri yakından takip ediyor ve Yeniden Asya Girişimimiz çerçevesinde Yeni Zelanda’nın da dahil olduğu bölge ülkeleri ile ikili ilişkilerimizin geliştirilmesine önem atfediyoruz. Pasifik coğrafyasındaki en önemli işbirliği platformu olan Pasifik Adaları Forumu’nun 2014 yılından bu yana diyalog ortağıyız. Pasifik Ada Devletleri’nin karşılaştığı sınamalara yönelik olarak Yeni Zelanda ile ikili ve çok taraflı platformlarda işbirliğini güçlendirmeye hazırız “ ifadelerine yer verildi.