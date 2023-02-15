Bakan Soylu: Hatay'da iki konuttan biri yıkılmış ya da ağır hasarlı

Bakan Soylu, enka kaldırma çalışmalarının devam ettiğini belirterek 'delillendirme' işlemlerinin yapılmadan enkazların kaldırılmadığını söyledi.

Kahramanmaraş'ta açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu şunları ifade etti;

Binaların yüzde 40'ında hasar tespiti yapıldı

Depremin büyüklüğüyle ilgili karşı karşıya kaldığımız yıkımın büyüklüğüyle ilgili bir değerlendirmeyi şu şekilde yapabiliriz. Toplam Maraş'ta, 572 bin bina, 580 bin bağımsız bölüm var. 232 bini şu ana kadar yani yüzde 40'ında bir hasar tespiti yapıldı. Birileri bu kadar çabuk bir zamanda hasar tespiti yapılabilir mi diye soruyorlar. Şu anda sadece hasar tespiti yapan birim sayısı 7 bin kişi. Bu ondan önceki depremlerde de ölçeklerine göre yapılan değerlendirmeler çerçevesinde hemen hemen aynı zaman dilimi içerisinde gerçekleştirildi. Çevre Şehircilik Bakanlığımız bu konuda çok uzun zamandan beri birçok kez bu değerlendirmelerini ortaya koydu.

Tespitlerin dörtte biri ilk etapta ya yıkılmış ya ağır hasar ya da acil yıkılacak

Elbette ki ilk hasar tespiti karşı karşıya kaldığımız fotoğrafı ortaya koyacak. Daha sonra yapılacak değerlendirmelerde itirazlar var, daha farklı süreçler var, hasar tespitleri kendi açısından netleşmiş olacak. Ama bu işi yıllardan beri yapan, yıllardır bu gerek sel olsun gerek afet olsun gerek yangın olsun, bu hasarlarla ilgili nasıl tespit yapabileceğini bilen bir yapı Çevre Şehircilik Bakanlığının ekipleri.

232 bin yapılan tespitten şu ana kadar 42 bin 692'si konut, 11 bin 861'i ya yıkılmış ya ağır hasar ya acil yıkılacak. Bu şu demektir, yüzde 23'ü yani 54 bin 553'ü, yani bu şehrin şu ana kadar yapılan tespitlerinin dörtte biri ilk etapta ya yıkılmış ya ağır hasar ya da acil yıkılacak kapsamı içerisinde.

Hatay'da her iki konuttan biri ya yıkılmış ya ağır hasarlı

Dün öğleden sonra Hatay'daydık, bugün öğleden sonra da tekrar Hatay'da olacağız. Orada bu rakam yüzde 50'nin üzerinde. Her iki konuttan, bağımsız bölümden bir tanesi ya yıkılmış ya ağır hasar ya da acil yıkılacak kapsamında. Onun için burada bu hasar tespitleri aynı minvalde hızlı bir şekilde devam edecek. Çünkü hasar tespitleriyle ilgili yapacağımız işlemler daha sonra da devam edecek. Gerek oluşturulan konteyner şehirler gerek hak sahipliği işlemleri gerek sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği ve açıkladığı hem taşınma hem kira gibi devletimizin özellikle depremzedelerin önümüzdeki süreçte, bir yıllık süreç içerisinde evleri yapılana kadar başını sokacakları geçici barınma merkezlerinin oluşturulması dahil olmak üzere birçok süreç bu hasar tespitleri üzerinden elbette ki yürüyecektir.

"Bunlar yapılmadan da herhangi bir enkaz kaldırılmamaktadır"

Burada bir mesele daha var bunu da açıklamam gerekir. Bu depremin ilk anından itibaren bütün süreçler yargının gözetiminde devam etmektedir. Yani enkazların kaldırılması, ölülerimizin tespiti, defin işlemleri, kimliklendirme dahil olmak üzere yargı bütün kurumlarla birlikte ortaya koyduğu koordinasyonla gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda bundan sonraki soruşturmalara konu olacak, bugünkü soruşturmalara konu olacak, binalardaki yapım eksiklerinden kaynaklanan süreçlerle alakalı da yine yargı gözetiminde, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve ilgili tüm birimlerimiz, bilirkişiler, savcılar ve alınan karotlar, bunların incelemesi binalarda teker teker devam etmektedir.

Aziz vatandaşlarımıza söyleyeceğimiz şudur, burada kim eksiklik yapmışsa, ne bir eksiklik söz konusuysa binanın yapımında, binanın yapımından sonrasında yapılanlar söz konusuysa elbette ki bunların hepsinin tespit edilmeye yönelik bütün delillendirmeleri, bütün binalarda devam etmektedir. Bunlar yapılmadan da herhangi bir enkaz kaldırılmamaktadır.

"335 bin 956 aileye 10'ar bin lira hesaplarına gönderildi"

Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği, özellikle depremzedelere her aileye yardım konusunda, destek konusunda, çünkü çok doğaldır ki kimisi evini barkını bıraktı, kimisi başka bir noktaya gitti, kimisi elindekini evinde bırakmış oldu. Onun için ilk etapta Sayın Cumhurbaşkanımızın 10 bin lira destekte bulunacağız değerlendirmesiyle ilgili şu ana kadar 335 bin 956 aileye 10'ar bin lira hesaplarına gönderildi. Bu şöyle gönderildi, Çevre Şehircilik Bakanlığımız tespitleri yaptı, ağır hasar, yıkık, acil yıkılacak, orta hasar ve hafif hasar.

Kurtarma haberleri gelmeye devam ediyor

Depremin vurduğu illerde enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor. Kahramanmaraş'ta depremden 222 saat sonra 42 yaşındaki kadın enkazdan kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sonucu 42 yaşındaki Melike İmamoğlu 222 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Bursa'dan gelen arama kurtarma ekipleri, Hayrullah Mahallesi'ndeki Özdemirler Apartmanı enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin canlı olduğunu tespit etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu 222. saatte 42 yaşındaki Melike İmamoğlu kurtarıldı. İmamoğlu, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

Depremlerin 141'nci ve 222'nci saatleri arasında 65 kişi enkazlardan sağ çıkarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Emek Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yıkılan bina enkazından Suriyeli Adnan Ahmad Amir ve 4 yaşındaki kızı Emira Amir'i 141. saatte sağ olarak kurtarıldı.

Yine Antakya'da yıkılan 6 katlı Mutlular Apartmanı enkazında çeşitli arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra askeri personel ve Romanya'dan gelen ekiplerin destek verdiği çalışmalar neticesinde 35 yaşındaki Mustafa Sarıgül, sarsıntının 149. saatinde sağ çıkarıldı. Aynı kentte müftülüğün yanındaki binanın enkazında ekiplerin çalışmaları sonucu felaketin 150. saatinde bir kız çocuğu kurtarıldı.

Adıyaman'da Elitaş Mahallesi Mercan Sitesi'ndeki bloğun enkazında çalışma yürüten AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri 8 saatlik çalışma sonucu felaketin 152. saatinde 22 yaşındaki Rabia isimli kadını kurtardı. Ekipler, yaklaşık yarım saat sonra ise Rabia'nın ablası 28 yaşındaki Elif Kırmızı'ya da ulaştı.

Adıyaman'da Cumhuriyet Mahallesi Narlıkuyu Sitesi 8 katlı B bloğunda ekiplerin ortam dinlemesi sonucu enkazın altından 7 yaşındaki Hacı Ahmet'in sesi duyuldu. AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin 7 saatlik çalışmaları sonucu çocuk, depremin 152. saatinde enkaz altından çıkarıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Nur Apartmanı enkazında Eldivan Belediyesi İtfaiyesi ve Yapraklı Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin çalışmaları neticesinde 13 yaşındaki kız çocuğu depremin 145'inci saatinde kurtarıldı.

Adıyaman'da bina enkazında çalışma yürüten Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, depremin 153. saatinde 21 yaşındaki Rukiye isimli genç kızı enkaz altından sağ çıkardı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'nın enkazından, depremin 146. saatinde bir kız çocuğu AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri tarafından yaralı olarak çıkardı.

Hatay Antakya Ürgenpaşa Mahallesi Şehit Turan Caddesi Ali Sayar Meslek Lisesi karşısındaki enkazda, Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, Ankara İtfaiyesi, jandarma ve diğer görevliler felaketin 150. saatinde Ömer ve annesini enkazdan sağ çıkardı.

El Salvador arama ve kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan bir kadın ve çocuğu, 150 saatin ardından kurtardı.

Hatay'ın Defne ilçesinde Öfkeli Apartmanı'nın enkazından AFAD, Türkiye Taşkömürü Kurumu ve çok sayıda sivil toplum kuruluşuna bağlı arama kurtarma ekipleri, depremin 150. saatinde 64 yaşındaki Müzeyyen Öfkeli'yi kurtardı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki bir enkazdan Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, su kaçak tespit cihazları ile dinleme yaparak ses aldı. Ekipler, depremden 151 saat sonra 25 yaşındaki Suriye vatandaşı Abdullah Elali'ye ulaşarak enkazdan çıkardı.

Hatay'da Cebrail Mahallesi Emlak Evleri'ndeki bir bina enkazında AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiyenin yanı sıra Muğla Büyükşehir Arama Kurtarma ekiplerinin çalışmaları neticesinde sarsıntının 151. saatinde 29 yaşındaki Rabia Kalçın, yaralı kurtarıldı.

Hatay'da Cebrail Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde çöken bir bina enkazında çalışma yürüten ekipler, depremin 152. saatinde İsmihan isimli 85 yaşındaki kadını kurtardı.

Bakan Kurum: Hasar tespit çalışmaları sürüyor

Depremde hasar gören binalarda hasar tespit çalışmaları da sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum hasar tespit çalışmalarının 7 bin 100 personelle devam ettiğini bildirdi.

Bakan Kurum, çalışmalara ilişkin, "387 bin 346 binada 1 milyon 856 bin 864 bağımsız bikim incelendi. 11 bin 114 binada 71 bin 174 bağımsız birim orta hasarlı, 50 bin 576 binada 224 bin 923 bağımsız birim acil yıkılması gereken ağır hasarlı, 99 bin 300 binada 640 bin 131 bağımsız birim az hasarlı, 180 bin 355 binada 762 bin 627 bağımsız birim az hasarlı veya hasarsız." diye konuştu.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından il il hasar tespit çalışmalarıhakkında şu bilgileri paylaştı:

Malatya'da 25 bin 311 binada 152 bin 688 bağımsız birim incelendi. 6 bin 599 binada 38 bin 568 bağımsız birim acil yıkılmalı. 12 bin 612 binada 80 bin 254 bağımsız birim az hasarlı veya hasarsız.

Gaziantep'te 130 bin 331 binada 487 bin 814 bağımsız birim incelendi. 11 bin 922 binadaki 27 bin 987 bağımsız birim acil yıkılmalı. 96 bin 881 binada 402 bin 619 bağımsız birim az hasarlı veya hasarsız.

Osmaniye'de 28 bin 317 binada 91 bin 999 bağımsız birim incelendi. 2 bin 122 binadaki 8 bin 491 bağımsız birim acil yıkılmalı. 24 bin 454 binada 78 bin 354 bağımsız bikim az hasarlı veya hasarsız.

Hatay'da 49 bin 470 binada 183 bin 291 bağımsız birim incilendi. 10 bin 911 binada 54 bin 468 bağımsız birim cil yıkılmalı. 34 bin 213 binada 106 bin 330 bağımsız bikim az hasarlı veya hasarsız.

Elazığ'da 2 bin 488 binada 24 bin 734 bağımsız birim icilendi. 587 binadaki 3 bin 675 bağımsız birim acil yıkılmalı. bin 659 binada 19 bin 575 bağımsız bikim az hasarlı veya hasarsız.

Adıyaman'da 28 bin 766 binada 102 bin 932 bağımsız birim incelendi. 6 bin 108 binadaki 28 bin 265 bağımsız bikim acil yıkılmalı. 16 bin 919 binada 50 bin 22 bağımsız bikim az hasarlı veya hasarsız.

Kilis'te 3 bin 748 binada 23 bin 901 bağımsız birim incelendi. 585 binadaki 905 bağımsız birim acil yıkılmalı. 2 bin 807 binada 21 bin 520 bağımsız bikim az hasarlı veya hasarsız.

Kahramanmaraş'ta 57 bin 87 binada 222 bin 863 bağımsız birim incelendi. 10 bin 777 binada 53 bin 227 bağımsız birim acil yıkılmalı. 37 bin 570 binada 139 bin 19 bağımsız bikim az hasarlı veya hasarsız.

Diyarbakır'da 24 bin 314 binada 262 bin 702 bağımsız birim incelendi. 520 binada 6 bin 69 bağımsız birim acil yıkılmalı. 20 bin 838 binadaki 236 bin 325 bağımsız bikim az hasarlı veya hasarsız.

Adana'da 5 bin 797 binada 106 bin 474 bağımsız birim incelendi. 46 binadaki 1074 bağımsız bölüm acil yıkılmalı. 5 bin 225 binada 97 bin bağımsız bikim az hasarlı veya hasarsız.