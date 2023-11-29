Bakan Tunç'tan 'Fatih Terim Fonu' açıklaması
Bakan Tunç, "Fatih Terim Fonu" hakkında, "İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 12 Ocak’ta ikinci duruşma yapılacak. Yargı iddiaları araştıracak. Kimler suçlu, kimler suçsuz ortaya çıkacaktır.” açıklaması yaptı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Fatih Terim Fonu" soruşturması hakkında açıklama yaptı.
İddianamenin kabul edildiğini, 7 sanık ve 18 müştekinin olduğunu söyleyen Bakan Tunç, "İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 12 Ocak’ta ikinci duruşma yapılacak. Yargı iddiaları araştıracak. Kimler suçlu, kimler suçsuz ortaya çıkacaktır.” ifadelerini kullandı.