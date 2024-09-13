Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayetine ilişkin yeni açıklama: 91 doku örneği inceleniyor

Soruşturmanın devam ettiğini vurgulayan Tunç, "Elde edilen 91 doku örneği Adli Tıp Kurumlarımızda incelemeye tutuldu. Tüm tetkikler yapılıyor. Bu incelemeler biraz zaman alacak" dedi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların ifadelerinin alındığını ve bu ifadeleri savcıların değerlendireceğini söyleyen Bakan Tunç, sürecin titizlikle takip edildiğini bildirdi.

Soruşturmanın gizli olduğuna dikkat çeken Yılmaz Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"İfade tutanakları avukatlara verildiği için televizyonlarda değerlendirildiğini görüyoruz. Bazı değerlendirmelerin soruşturmanın selameti açısından sakıncalı olabileceğini söylemek istiyorum. Etkin bir soruşturma yapılabilmesi ve Narin kızımızı katledenlerin yargı önüne çıkarılıp kanunumuzdaki en ağır cezaya çarptırılması hepimizin temennisi. Özellikle basın kuruluşlarımıza ifade etmek istiyorum. Soruşturmanın seyrini etkileyebilecek beyanlardan kaçınmak lazım. Narin'e kıyanlar yargı önünde hesap verecek."