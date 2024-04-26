Bakan Yerlikaya: Öğretmene yumruk atan veli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’daki Prof. Ali Kemal Yiğit Ortaokulu’nda bir öğretmeni darp eden öğrenci velisinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yerlikaya, açıklamasında, "Öğretmen N.Ö.’ye okul koridorunda yumruk atarak darp eden öğrenci velisi A.Ç. yakalanarak adalete teslim edildi." dedi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"25 Nisan 2024 Salı günü İstanbul’daki Prof. Ali Kemal Yiğit Ortaokulu’nda bir velinin öğretmene saldırdığı ihbarı üzerine ekiplerimiz olay yerine intikal etmiştir.

Yapılan soruşturma ve görüntülerin incelemesi sonucunda öğrenci velisi A.Ç’nin. Türkçe öğretmeni N.Ö.’ye okul koridorunda yumruk atarak darp ettiği tespit edilmiştir.

Söz konusu şahıs yakalanarak adalete teslim edilmiştir. Ömürlerini eğitime adayan, bilgelikleriyle yolumuzu aydınlatan sevgili öğretmenlerimize yapılan saldırılar kabul edilemez. Kıymetli öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."