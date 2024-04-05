Bir sigara grubuna daha dev zam!

Dün, JTİ sigara grubuna gelen 8 TL'lik zammın ardından bir zam da Philip Morris grubuna geldi.

5 Nisan 2024 itibarıyla JTİ, grubunun en pahalı sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 liraya yükselirken; Philip Morris grubunda ise gelen 5 TL'lik zamdan sonra en pahalı sigara 67, en ucuzu ise 60 TL oldu.

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