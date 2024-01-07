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Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyıda başı olmayan erkek cesedi bulundu.

Haber Merkezi
AA
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Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu
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İslamhaneleri Mahallesi Bank Ev Sitesi sahilinde yürüyüş yapanlar, kıyıda cesedi gördü. Olay yeri ve bölgeyi inceledi.

Kimliği belirlenemeyen, baş kısmı olmayan erkek cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cesedin, sürüklenme nedeniyle vücudu tahrip olan bir göçmene ait olma ihtimali üzerinde duruluyor.