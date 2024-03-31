Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 31 Mart 2024 pazar TV yayın akışı listesi
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 31 Mart pazar TV yayın akışı...
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KANAL D yayın akışı 31 Mart 2024
- 06:45 Sihirli Annem
- 08:30 Konuştukça
- 09:30 Set Ekstra
- 09:45 Magazin D Pazar
- 12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
- 13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
- 14:30 Arka Sokaklar
- 16:00 Seçim Özel
- 02:00 Arka Sokaklar
- 03:15 M. Fatih Çıtak ile Sahur Vakti
- 05:30 5N1K
TV8 yayın akışı 31 Mart 2024
- 07:00 Tuzak
- 08:00 Türkiye'nin Doktorları
- 09:00 Kırmızı Oda
- 10:00 Gazete Magazin
- 14:15 Kasabadaki Yabancı
- 16:30 Komançi İstasyonu
- 18:00 Program
- 20:00 Çarkıfelek
- 22:45 Cevap Ver Türkiye
- 00:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
- 01:30 Çarkıfelek
- 05:00 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
NOW yayın akışı 31 Mart 2024
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Ekonomi Arası
- 11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
- 13:00 Hudutsuz Sevda
- 15:00 Gaddar
- 17:30 Gülbin Tosun ile Now Ana Haber Hafta Sonu
- 18:30 Nor Seçim 2024
- 03:45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
- 05:30 İnadına Aşk
SHOW TV yayın akışı 31 Mart 2024
- 05:15 Tarkan Gümüş Eyer
- 10:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 İyi Aile Çocuğu
- 14:45 Kızılcık Şerbeti
- 17:30 Hafta Sonu Ana Haber
- 18:15 Seçim Özel
- 00:15 Bahar
- 02:30 Sandık Kokusu
- 05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
ATV yayın akışı 31 Mart 2024
- 06:20 - Mevlid ve Süleyman Çelebi
- 06:50 - Kuruluş Osman
- 07:30 - atv'de Hafta Sonu
- 10:00 - Creed: Efsane'nin Doğuşu (Yabancı Sinema)
- 12:20 - Dizi TV
- 13:10 - Yaban Çiçekleri (1.Bölüm)
- 16:00 - Yerel Seçim 2024
- 03:30 - Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
STAR TV yayın akışı 31 Mart 2024
- 07:00 Erkenci Kuş
- 08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
- 09:00 Ömer
- 11:00 Tülin Şahin ile Moda
- 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14:15 Yerli Dizi Tekrar
- 16:00 Star'da Seçim
TRT 1 yayın akışı 31 Mart 2024
- 06:15 Kül Masalı
- 08:55 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 11:45 Enine Boyuna
- 13:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
- 15:25 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması
- 19:10 Ramazan Sevinci
- 04:50 Sahur Bereketi