Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 16 Nisan 2024 salı TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 16 Nisan salı TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 16 Nisan 2024
07:00 Baht Oyunu
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Alita: Savaş Meleği (Yabancı Sinema)
22:45 Alita: Savaş Meleği (Yabancı Sinema)
01:00 Arka Sokaklar
03:30 Siyah Beyaz Aşk
05:15 Bodrum Masalı
TV8 yayın akışı 16 Nisan 2024
07:15 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
13:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Cevap Ver Türkiye
02:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:15 Aramızda Kalmasın
NOW yayın akışı 16 Nisan 2024
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Yabani
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Yabani
00:15 Şahane Hayatım
02:45 Gaddar
05:15 Kefaret
06:00 Adım Farah
SHOW TV yayın akışı 16 Nisan 2024
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Sandık Kokusu
03:15 Kızılcık Şerbeti
05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
ATV yayın akışı 16 Nisan 2024
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Tomb Raider (Yabancı Sinema)
02:40 Mutfak Bahane
04:30 Kuruluş Osman
STAR TV yayın akışı 16 Nisan 2024
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)
22:15 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)
00:30 Kırımlı (Yerli Sinema)
02:30 Kırımlı (Yerli Sinema)
04:00 Aramızda Kalsın
05:30 Güzel Köylü
TRT 1 yayın akışı 16 Nisan 2024
06:15 İncir Ağacı
07:25 Benim Adım Melek
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:40 Gönül Dağı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Teşkilat
02:45 Gönül Dağı
05:00 Lingo Türkiye