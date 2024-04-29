Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 29 Nisan 2024 pazartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 29 Nisan pazartesi TV yayın akışı...
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KANAL D yayın akışı 29 Nisan 2024
- 07:00 Afili Aşk
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Dönence
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Maymunlar Cehennemi
- 22:30 Maymunlar Cehennemi
- 00:45 Yargı
- 03:15 Siyah Beyaz Aşk
- 05:00 Bodrum Masalı
TV8 yayın akışı 29 Nisan 2024
- 07:15 8’de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalsın
- 11:15 Survivor All Star 2024
- 11:45 Demet Ve Jess’le Gel Konuşalım
- 14:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 03:00 Demet Ve Jess’le Gel Konuşalım
- 04:30 Dizi
NOW yayın akışı 29 Nisan 2024
- 08:30 İlker Karagöz Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Gün
- 12:00 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Kızıl Goncalar
- 19:00 Selçuk Tepe İle NOW Ana Haber
- 20:00 Kızıl Goncalar
- 00:15 Yabani
- 03:00 Senden Daha Güzel
- 05:00 Kefaret
- 06:00 Adım Farah
SHOW TV yayın akışı 29 Nisan 2024
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Güzel Günler
- 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 00:15 Kızılcık Şerbeti
- 03:00 Bahar
- 05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
ATV yayın akışı 29 Nisan 2024
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Muhteşem Yedili – Yabancı Sinema
- 22:50 Muhteşem Yedili – Yabancı Sinema
- 01:20 Maraşlı
- 04:10 Safir
STAR TV yayın akışı 29 Nisan 2024
- 07:00 Benim Tatlı Yalanım
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
- 16:15 Güzel Köylü
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Ömer
- 20:00 Ömer
- 00:30 Yerli Dizi Tekrar/ Sinema
- 03:00 Aramızda Kalsın
- 05:00 Güzel Köylü
TRT 1 yayın akışı 29 Nisan 2024
- 05:55 Nostalji Kuşağı ‘’Uğurlugiller’’
- 06:00 Balkan Ninnisi
- 07:10 Benim Adım Melek
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 14:15 Gönül Dağı
- 17:45 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
- 00:15 Mehmet: Fetihler Sultanı
- 03:20 Gönül Dağı