Bursa'da 3 bin 800 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin 800 litre sahte, kaçak karışım zeytinyağı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.A. (30) ile M.A'nın (18) Aydın'dan Bursa'ya bandrolsüz, kaçak karışım zeytinyağı getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. İki şüphelinin Bursa'ya geldiği araç, Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'nde durduruldu.
Jandarma, araçta plastik şişelere doldurulup paketlenmiş bandrolsüz, kaçak karışım 3 bin 800 litre sahte zeytinyağı ele geçirdi. Zeytinyağlarına ekipler tarafından el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ise "insan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde gıda maddesi üretmek" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.