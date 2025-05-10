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Çanakkale’de zincirleme kaza: 6 ölü, çok sayıda yaralı var (Video)

Çanakkale’de yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyon ve bir de otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Haber Merkezi
İHA
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Çanakkale’de zincirleme kaza: 6 ölü, çok sayıda yaralı var (Video)
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Kaza saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Ezine karayolundaki bir benzin istasyonu yakınlarında meydana geldi.

Yolcu otobüsü, tomruk yüklü kamyon ve otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Kazada çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yola savrulan tomruklar ise Ezine Belediyesi ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.

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