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Casperlar suç örgütüne operasyon: Gözaltına alınan 70 kişi tutuklandı

"Casperlar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 70 şüpheli tutuklandı. Mahkeme, 9 zanlı hakkında ise adli kontrol şartı uygulanmasına hükmetti.

Haber Merkezi
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Casperlar suç örgütüne operasyon: Gözaltına alınan 70 kişi tutuklandı
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İstanbul'da "Casperlar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 79 şüpheliden 70'i tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı. Mahkeme, 70 kişinin tutuklanmasına, 9 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Ne olmuştu?

Soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Casperlar" olarak adlandırılan "Hamuş" kod adlı İsmail Atız'ın elebaşısı olduğu çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün Bahçelievler, Bağcılar ve Küçükçekmece ilçeleri başta olmak üzere "kasten öldürme", "nitelikli yağma", "iş yeri kurşunlama", "uyuşturucu madde ticareti", "kasten yaralama", "fuhuş" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarına karıştığı tespit edilmişti.

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