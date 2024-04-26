Cezaevinde 37 kiloya düşmüştü: Nihal Candan için tahliye kararı
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla yaklaşık 5 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan için tahliye kararı çıktı.
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5 buçuk ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Candan kardeşlerden Nihal Candan, cezaevinde 'anoreksiya' hastalığına (yemek yememe) yakalanarak 37 kiloya kadar düştü.
Durumunun kötüye gitmesi üzerine dün hastaneye kaldırılan Nihal Candan'ın, cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönündeki doktor raporunun ardından cezaevinden tahliyesine karar verildi.
Nihal Candan'ın bugün saat 17.00'de tahliye edilmesini beklediklerini belirten Candan kardeşlerin avukatı Kasım Ergün, "Beklediğimiz bir karardı. Tedavisine hastane ortamında devam edilecek" dedi.