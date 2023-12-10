CHP lideri Özel'den 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü paylaşımı
CHP lideri Özel, "Evrensel insan hakları standartlarının tesis edildiği günler için mücadelemizi artırarak, çoğaltarak, toplumsallaştırarak sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Ülkemizde hak aramanın suç olmaktan çıktığı, hak ihlallerinin en ağır şekilde cezalandırıldığı, evrensel insan hakları standartlarının tesis edildiği günler için mücadelemizi artırarak, çoğaltarak, toplumsallaştırarak sürdüreceğiz."
Ülkemizde hak aramanın suç olmaktan çıktığı, hak ihlallerinin en ağır şekilde cezalandırıldığı, evrensel insan hakları standartlarının tesis edildiği günler için mücadelemizi artırarak, çoğaltarak, toplumsallaştırarak sürdüreceğiz. #10AralıkDünyaİnsanHaklarıGünü pic.twitter.com/mrxTRDzLrs— Özgür Özel (@eczozgurozel) December 10, 2023